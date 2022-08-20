Maymun çiçeği ile ilgili korkutan araştırma: Enfekte kişilerin dokunduğu alanlara dikkat!

Tüm dünyada son dönemde maymun çiçeği virüsü endişesi yaşanırken, ABD'de korkutan bir rapor yayınlandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Son dönemde corona virüsün ardından tüm dünyada maymun çiçeği endişesi yaşanırken, ABD’den korkutan bir haber geldi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yayımlanan bir rapor, virüsün, enfekte olmuş kişilerin etkileşime girdiği nesneler üzerinde kaldığını tespit etti. Yani tıpkı corona virüsü gibi maymun çiçeğinin enfekte kişilerin dokunduğu alanlarda virüs yükünü gösterdiği tespit edildi. Ancak uzmanlar, bir başka kişinin aynı yere dokunduğunda virüsü bulaştırıp bulaştırmadıklarından emin olmadığı sonucuna vardı.

TÜRKİYE’DE DE RASTLANDI

Ancak uzmanlar, virüsün yüzeye bulaşmasının ‘endişe verici’ olduğunu vurgularken, bu durumun virüsün daha hızlı yayılmasına da neden olabileceği vurgulandı.

Ocak ayından beri onlarca ülkede 28 binden fazla vaka açıklanmıştı. Başta İspanya, Almanya, İngiltere, Fransa, Brezilya ve ABD olmak üzere birçok ülkede vaka duyurulmuştu. Maymun çiçeği virüsüne Türkiye’de de rastlanmıştı.

Genelde Afrika'nın belirli bölgelerinde görülen maymun çiçeği hastalığı yüksek ateş, lezyon, halsizlik ve boğaz ağrısı gibi belirtiler gösteriyor. Genelde hafif geçirilse de hastalığın ölüme sebebiyet verdiği bazı durumlar da meydana geliyor. 25 Temmuz'da da Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), salgın için ‘küresel acil durum' ilan etmişti.

İlginizi Çekebilir Korkunç görüntü: Maymun çiçeği bulaşan adamın burnu çürümeye başladı

İlginizi Çekebilir DSÖ'den korkutan Maymun çiçeği virüsü ve corona salgını uyarısı