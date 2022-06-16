Maymun çiçeği virüsü (monkeypox) bulaşan doktor semptomları gösterdi

TikTok üzerinden paylaşımlarda bulunan bir doktor son dönemde hızla yayılan maymun çiçeği virüsü (monkeypox) hastalığına yakalandığını duyurdu. TikTok'ta paylaşımda bulunan doktor, "İlk önce uyandığımda boğazım şişmişti" diyerek yaşadıklarını anlattı.

Sozcu.com.tr

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TikTok üzerinden “thatgaydoctor” lakabıyla paylaşımlarda bulunan ve eşcinsel olduğu bilinen bir kullanıcı, son haftalarda birçok ülkede görülen maymun çiçeği virüsünün kendisine de bulaştığını açıkladı.

TikTok ve Instagram üzerinden paylaşımlarda bulunan ve gerçek kimliğini açıklamayan Chicagolu doktor, TikTok üzerindeki 727 bin ve Instagram’daki 61.800 takipçisine açıklamalarda bulundu.



Doktor, “Vücudumda kabarcıklar ve lezyonlar görünce inanamadım. Maymun çiçeği hastalığının halen çok nadir görüldüğünü düşünüyordum ama demek ki çok yaygınmış ve ben de farkındalık yaratmak için bu paylaşımı yapıyorum” dedi.

İzlenme rekoru kıran videoda ABD’li doktor vücudunun üzeri çıplakken bedeninde oluşan deformasyon, kabarcık ve izleri gösterdi.

Genelde Afrika’nın batısında ve ortasında tespit edilen bu hastalık Mayıs ayının sonundan itibaren endemik olmayan ülkelerde tespit edilmişti. Şu an vakaların büyük kısmı İngiltere, İspanya ve Portekiz gibi Avrupa ülkelerinde görülürken ABD’de de yayılmaya başladı.

“YÜZÜMDE, BOYNUMDA, KOLLARIMDA…”

İsmini açıklamayan doktor, “Bir sabah uyandığımda lenf nodüllerimin şişmiş olduğunu gördüm ve bütün gün boyunca inanılmaz yorgun ve halsiz hissettim. Ayrıca soğuk soğuk terledim ve vücudumun farklı bölgelerinde garip kabarcıklar çıkmaya başladı” dedi. TikTok üzerinden paylaşım yapan kullanıcı, “Yüzümde, boynumda, kollarımda ve sırtımda garip noktacıklar çıktı” dedi.

Videoda boynundaki şişkinliği de gösteren doktor, “Görebildiğiniz gibi lenf nodülleri çok ama çok şişmiş. O kadar yorgun hissediyorum ki 15 saat uyudum ve halen gözlerimi açmakta zorlanıyorum” dedi.

Hastalandığını fark edince hemen hastaneye gittiğini ve test yapıldığını söyleyen doktor, “Beni eve gönderdiler çünkü bunun belirli bir tedavisi yok sadece sürenin geçmesini ve yaraların iyileşmesini beklemek gerekiyor. Vakalar hızla artıyor, özellikle büyük şehirlerde” dedi.

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