Vaka sayıları artarken karantina süresi neden kısaldı? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’dan çarpıcı iddia

Türkiye'de corona virüsü vaka sayıları artmasına rağmen karantina süresi 7 güne düştü. Bilim Kurulu sonrası alınan bu kararla ilgili Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Ceyhan, "Nedeni bu süre sonunda bulaş riskinin ortadan kalkması değil, biraz bulaş riskini göze alıp işlerin yürümesini sağlamaktır" dedi.

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Omicron’un Türkiye’de yayılmaya başlamasıyla birlikte günlük vaka sayısında şimdiye kadarki en yük sayıya ulaşıldı ve bir günde 66 bin 467 vaka tespit edildi.

Günlük vaka sayıları hızla artarken Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca, yaptığı açıklamada karantina süresinin 7 güne düştüğünü söyledi. Yine alınan kararlar temaslı kişilerin son 3 ay içinde hatırlatma dozu aşısını olmuş ya da hastalığı geçirmişse karantinaya alınmayacağını belirtildi.

“NEDENİ RİSK ALIP İŞLERİN YÜRÜMESİNİ SAĞLAMAK”

Alınan yeni kararla ilgili Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ceyhan, “İzolasyon süresinin 7 güne indirilmesinin (Bazı ülkelerde test kontrollü 5 gün, bazı ülkelerde test kontrolsüz 5 gün, bazı ülkelerde 7, bazı ülkelerde 10 gün) nedeni bu süre sonunda bulaş riskinin ortadan kalkması değil, biraz bulaş riskini göze alıp işlerin yürümesini sağlamaktır” dedi.

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