Molnupiravir nedir, kullanımı ne için? Molnupiravir yan etkileri neler?

Dünya çapında milyonlarca insanın ölümüne sebep olan corona virüsüne karşı geliştirilen ve ölüm oranını azalttığı belirtilen Molnupiravir, ülkeler tarafından dikkatle takip ediliyor. İlk raporlar Molnupiravir hapının hafif ila orta derecede hastalığı olan hastalarda hastaneye yatış ve ölüm riskini %50'ye indirdiğini gösterdi, ancak Kasım ayında, FDA yetkilendirmesinden önce bildirilen araştırmanın son analizi , bunda bir azalma olduğunu gösterdi. Molnupiravirin olası yan etkileri arasında ishal, baş dönmesi ve mide bulantısı bulunuyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD merkezli ilaç şirketi Merck & Co tarafından geliştirilen ve ağızdan alınan Molnupiravir hapının corona virüsüne yakalananlarda ölüm veya hastaneye yatış riskini yaklaşık yüzde 50 oranında azalttığı belirtilmişti. İngiltere, Covid hapına kullanım onayı veren ilk ülke olmuştu.

MOLNUPİRAVİR NEDİR, NE İŞE YARIYOR?

ABD merkezli ilaç şirketi Merck & Co tarafından yapılan açıklamada geliştirilen ve ağızdan alınan antiviral hapın corona virüsüne yakalananlarda ölüm veya hastaneye yatış riskini yaklaşık yüzde 50 oranında azalttığı belirtilmişti.

Molnupiravir, genel olarak hastaların COVID-19’un ilk semptomlarını yaşamasından sonraki beş gün içinde başlayarak, beş gün boyunca günde iki kez dört kapsül olarak veriliyor.

Merck ilacının hafif ila orta derecede hastalığı olan hastalarda hastaneye yatış ve ölüm riskini %50’ye indirdiğini gösterdi, ancak Kasım ayında, FDA yetkilendirmesinden önce bildirilen araştırmanın son bir analizi, bunda bir azalma olduğunu göstererek yüzde 30 fayda sağladığını ortaya koydu.

Corona virüs, genetik materyali olarak RNA’yı kullanır. Molnupiravirin yapısı, virüsün RNA’sını yapmak için kullanılan nükleositlere (veya kimyasal yapı taşlarına) benzer. İlaç, sentezlenirken kendisini RNA’ya dahil ederek çalışıyor.

MOLNUPİRAVİR YAN ETKİLERİ NELER?

Merck’in klinik araştırmasının son analizine göre, ilacın temiz bir güvenlik profiline sahip olduğu görülüyor, yani deneme gönüllülerinde ciddi bir yan etki yaşanmadı.

Molnupiravirin olası yan etkileri arasında ishal, baş dönmesi ve mide bulantısı bulunuyor.

MOLNUPİRAVİR KİMLER İÇİN ÖNERİLİR?

Molnupiravir, hastaneye yatış veya ölüm dahil olmak üzere şiddetli COVID-19’a ilerleme riski yüksek olan 18 yaş ve üstü yetişkinlerde hafif ila orta şiddette COVID-19 tedavisi için yetkilendirilmiştir. Kemik ve kıkırdak büyümesini etkileyebileceğinden 18 yaşından küçük çocuklar ve gençler için onaylanmamıştır.

HAMİLELER MOLNUPİRAVİR KULLANABİLİR Mİ?

Molnupiravir’in hamilelik sırasında kullanılması tavsiye edilmez, çünkü hayvan üreme çalışmalarından elde edilen bulgular, molnupiravir’in hamile bireylere uygulandığında fetal zarara neden olabileceğini göstermiştir. Hamile kalma potansiyeliniz varsa, sağlık uzmanınız molnupiravir reçete etmeden önce hamile olup olmadığınızı değerlendirmelidir.

Hamileyseniz, sağlayıcı yalnızca potansiyel faydaların potansiyel risklerden daha ağır basması ve bunu size iletmesi durumunda reçete etmelidir.

MOLNUPİRAVİR DELTA VE OMİCRON ÜZERİNDE ETKİLİ Mİ?

ABD’de ve diğer ülkelerde yürütülen molnupiravir klinik denemesinden elde edilen sonuçlar, ilacın Delta , Gamma ve Mu mutasyonları dahil olmak üzere CDC’nin “endişe verici varyantlarına ” karşı etkili olacağını öne sürdü. Bilim adamları hala ilacın Omicron’u tedavi etmek için ne kadar iyi çalıştığını araştırıyorlar .