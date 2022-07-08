Omicron BA.5 varyantıyla ilgili korkutan keşif: Dört kat daha güçlü

Son dönemde Türkiye ve ABD de dahil olmak üzere birçok ülkede corona virüsü salgını hızla yayılırken bilim insanları Omicron varyantının alt türü olan BA.5 ile ilgili endişe yaratan açıklamalar geldi.

Sozcu.com.tr

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Dünya çapında corona virüsü salgını yavaşlama sürecinin ardından tekrar hız kazanırken bilim insanları corona virüsü salgınının en çok mutasyona uğramış türü olan Omicron varyantının alt türü BA.5 ile ilgili endişe yaratan bir açıklama ve araştırma geldi.

ABD’de Omicron varyantının BA.5 alt türünün dominant varyant olduğuna dikkat çeken uzmanlar, “Bu varyant virüsün şu ana kadar gördüğümüz en kötü versiyonu” dedi. Uzmanlar, Omicron BA.5’in antikorlara diğer varyantlardan dört kat daha dayanıklı olduğunu söylerken hastalığı atlatan kişilere haftalar sonra tekrar bulaştığını da dile getirdi.

“HASTALANAN KİŞİLER HAFTALAR SONRA TEKRAR GELİYOR”

Covid-19 salgını sırasında aşı olan ya da daha önce hastalığı geçiren kişilerde antikor oluşurken Omicron BA.5’in ise bu antikorları alt ettiği belirtildi. Batı Avustralya Sağlık Bakanı Andrew Robertson da yerel medyaya bazı açıklamalarda bulundu.

Robertson, “Son haftalarda corona virüsü vakaları artıyor. Covid-19 teşhisi konan kişiler birkaç hafta içinde tekrar hasta olarak hastaneye müracat ediyor. BA.2 varyantı bulaşan kişiler dört hafta ile sekiz hafta sonra hasta olarak geliyor. Bu da büyük ihtimalle BA.4 veya BA.5 varyantı” dedi.

Johns Hopkins Bloomberg Kamu Sağlığı Fakültesi’nde görevli Dr. David Dowdy, “BA.5 ve BA.4 genelde önceki varyantlara göre daha hafif geçiyor” dedi.

ABD merkezli medya kuruluşu Business Insider, Columbia Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmanın sonuçlarını da mercek altına aldı. Henüz hakemli bir dergide yayınlanmayan araştırmada BA.4 ve BA.5 varyantlarının önceki varyantlara göre en az dört kat daha antikorlara dayanıklı olduğu belirtildi.

California Üniversitesi’nde görevli bulaşıcı hastalıklar uzmanı Peter Chin-Hong da BA.4 ve BA.5 varyantları ile ilgili konuştu. Los Angeles Times’a konuşan Chin-Hong, “BA.4 ve BA.5’in süper gücü tekrar bulaşabiliyor olması” dedi.

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