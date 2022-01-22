Omicron, pandeminin sonunu getirecek mi? Uzmanlar yanıtladı…

"Son dönemde tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsün Omicron varyantı pandeminin sonunu getirecek mi?" Uzmanlar, Omicron ile birlikte pandeminin endemiye dönüşebileceği sinyallerini verirken 'oyunun kuralları değişti' açıklaması yaptı.

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Tüm dünya Kasım ayı sonunda ortaya çıkan corona virüsün Omicron varyantı nedeniyle büyük bir endişe yaşarken, kısa süre sonra korkulan olmadığı anlaşıldı.

İlk olarak Güney Afrika’dan yayılan varyant, burada vaka rekorlarının kırılmasına neden olurken, uzmanlar ilk etkilerine baktığında Omicron’un çok daha ‘yıkıcı’ bir etki yaratabileceğinden korktu.

Ancak iki ay sonra, korkular geçti…

‘DAHA AZ CİDDİYE ALINIYOR’

Swansea Üniversitesi’nde halkın Covid’a karşı tutum ve davranışları konusunda araştırmacı olan Simon Williams, CNN’e verdiği demeçte, “Omicron ile ilgili endişe seviyeleri önceki varyantlardan daha düşük olarak ölçüldü.” Birçoğu için “‘Covid’in korku faktörü’ daha düşük” dedi.

Williams, Omicron’un önceki varyantlara kıyasla daha az ciddiye alındığını söylerken, bireylerin sonunda enfekte olacağı algısının, bu rahatlamaya neden olduğunu vurguladı.

Bilim insanları ise Omicron’un pandeminin sonunu getirebileceği konusunda son derece iyimser. Uzmanlar, Omicron’un dünyanın büyük bir kısmına “bir bağışıklık katmanı” sağladığını belirtirken, Covid-19’u grip gibi ‘endemik’ bir aşamaya yaklaştırdığını vurguluyor.

‘PANDEMİ, ENDEMİK HALE GELİYOR’

İngiltere’deki London School of Hygiene and Tropical Medicine’de bulaşıcı hastalık epidemiyolojisi profesörü David Heymann, CNN’e yaptığı açıklamada, “Benim görüşüme göre, pandemi endemik hale geliyor ve diğer virüslerde olduğu gibi bir süre daha endemik kalmaya devam edecek” dedi.

Uzmanlar, Covid-19’un büyük bir öngörülemezlikle geliştiğini belirtirken, yol boyunca oluşavbilecek aksiliklere de dikkat çekiyor. Uzmanlar, yeni varyantın ‘beklenmeyen’ özelliklerinin daha ciddi bir halk sağlığı riski oluşturabileceği ve pandeminin sonunu geciktirebileceği konusunda da uyarıyor. David Heymann, aşılamanın düşük olduğu birçok ülkenin, mevcut Omicron dalgası nedeniyle sağlık sistemlerinde sorun yaşayabileceğini de vurguladı.

‘OYUNUN KURALLARI DEĞİŞTİ’



Bilim insanlarının ve daha geniş anlamda toplumun 2022 yılı boyunca boğuşacağı soru, Covid-19’un mevcut aşamasından ne zaman ayrılıp endemiye evrileceği…

Endemi, bir popülasyonda sürekli olarak var olsa da, tipik bir pandemide görüldüğü gibi endişe verici derecede çok insanı veya toplumu etkilemiyor.

Uzmanlar, yaşamımız boyunca artık corona virüsün hayatımızda olacağını belirtirken, Edinburgh Üniversitesi’nde bulaşıcı hastalık profesörü Mark Woolhouse’a göre, sonunda “çoğu insanın çocukken, muhtemelen birden çok kez enfekte olacağı ve bu enfeksiyonlar biriktikçe bir bağışıklık oluşturdukları” diğer birkaç hastalığa benzer bir döneme ulaşacak.

Woolhouse, Bir İskoç çalışmasına atıfta bulunurken, “Omicron’da, Delta’ya kıyasla hastaneye yatış riskinde üçte iki azalma görüldü. Güney Afrika’dan ayrı bir gazete aynı rakamı yüzde 80 olarak veriyor.” dedi. Woolhouse, “Dünyanın yarısından fazlası artık virüse veya aşıya maruz kaldı. Oyunun kuralları virüsün bakış açısından değişti.” ifadelerinde bulundu.

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