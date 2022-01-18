‘Omicron’ uyarısı: Yarıyıl tatilinde dikkat edilmezse durum kötüye gider

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Reşat Sipahi, "Hastanemizde yoğun bakım doluluk oranı yüzde 90'ın üzerine çıktı. 'Omicron' hafife alınmamalı. Yarıyıl tatilinde dikkat edilmezse durumu daha kötüye götürme olasılığı var" dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün illere göre haftalık corona virüsü vaka haritasını açıkladı. 1-7 Ocak’ı kapsayan haritada İzmir’deki vaka sayısı, 100 binde 574,85 oldu. Kentte 25-31 Aralık’ta 100 binde 323,30 olan vaka sayılarındaki artış, dikkat çekti.

Bu tabloyu değerlendiren Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Reşat Oğuz Sipahi, “Birçok hastanede olduğu gibi hastanemizde de yoğun bakım servisleri genişletildi ve buna rağmen doluluk oranları çok yüksek. Hastanemizdeki yoğun bakım doluluk oranı şu anda yüzde 90’ın üzerine çıktı. ‘Omicron’ hafife alınmamalı. Bireysel tedbirlerin artırılması gerekiyor” diye konuştu.

Vaka sayılarındaki yükselişin iki temel nedeni olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Sipahi, şunları söyledi:

– Bunlardan birincisi; yılbaşı eğlenceleri, ikincisi de ‘Omicron’un hafife alınmasıdır. Vatandaşlar, bireysel önlemleri oldukça gevşetti ancak bu tedbirler yeniden artırılmalı. Aynı zamanda ‘Aşılıyım ben’ rahatlığının da çok baskın olduğunu görüyoruz.

– Vaka sayılarının artması Covid-19 ilişkili ‘Post Covid Sendromu’, ‘Diabetes Mellitus’ gibi hastalıkların toplam görülme sayısı olasılığını da artırmakta. Önümüzde bir yarıyıl tatil süreci var. Dikkat edilmezse durumu daha da kötüye götürme olasılığı var. Yükselen vaka sayılarında hem ‘Omicron’ hem de diğer varyantlar bulunuyor.