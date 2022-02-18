Omicron vakaları artınca hastane sokağa taştı

Corona virüsü salgınına karşı çok sıkı önlemler alarak bir başarı hikayesi yaratan Hong Kong'ta Omicron varyantıyla birlikte vaka ve ölüm sayılarının artmasıyla birlikte hastanelerde doluluk rekor seviyelere ulaştı. Yetkililer bazı hastanelerde hastaları sokakta tedavi etmeye başladı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Corona virüsü salgınının başladığı günden beri çok sıkı önlemler alarak hastalığı uzak tutmayı başaran Hong Kong’ta Omicron varyantının hızla yayılmasıyla birlikte durum endişe verici seviyelere ulaştı…

Çin’e bağlı Hong Kong’ta dün 6116 insanda Covid-19 vakası tespit edildi. Bölgede henüz 17 Covid-19 hastası yoğun bakımda tedavi altına alınırken hastaneler üzerinde yoğun bir baskı hissedilmeye başlandı.

Hastanelerde yer olmaması sebebiyle sedyede tedavi altında olan yaşlı hastalar sokaklara taşarken, acil serviste de çok büyük bir yoğunluk olduğu açıklandı.

Yetkililer şu an hastaların büyük çoğunluğunun süreci hafif geçirdiğini belirtirken buna karşılık hastanelerde büyük bir yoğunluk olduğu da kayıtlara geçti.

Öte yandan ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg’e konuşan üst düzey bir yetkili çok net bir şekilde sağlık sisteminin baskı altında olduğunu söyledi.

Hong Kong lideri Carrie Lam’ın danışmanları arasında yer alan Bernard Chan, “Omicron varyantı her şeyi değiştirdi. Virüs o kadar hızlı yayıldı ki, planlarımızın uygulanmasına rağmen bizi çok büyük bir baskı altında bıraktı” dedi.

AMBULANSTA BEKLİYORLAR

Bölgede sağlık çalışanlarına çocuk ve yaşlılara öncelik verilmesi için talimat verildiği belirtilirken, hastane dışında da “hastane içinde yatak bekleyen hastalar” için çadırların kurulduğu görüldü.

Öte yandan Hong Kong’ta ambulans hizmetinin de aksadığı ortaya çıktı. Bunun sebebi olarak da potansiyel olarak Covid-19 hastası olan kişilerin hastanede yer kalmadığı için ambulanslarda beklemesi gösterildi.

İlginizi Çekebilir Hong Kong'da 2 bin hamster corona nedeniyle itlaf edilecek