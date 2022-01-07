Omicron varyantının iki yeni “garip” semptomu ortaya çıktı

Dünya genelinde 300 milyondan fazla vakanın olduğu corona virüsü Omicron varyantıyla korkutucu boyutlara ulaşmaya devam ediyor. Bilim insanları Omicron varyantının iki yeni ve "garip" belirtisi olduğunu açıklayarak bu konuda uyarıda bulundu.

Sozcu.com.tr

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2019’un son haftalarında Çin’de ortaya çıktıktan sonra küresel bir salgın halini alan ve Dünya genelinde 5.4 milyon insanın ölümüne sebep olan corona virüsü salgını Kasım ayında ortaya çıkan Omicron varyantıyla birlikte korku yaratmaya devam ediyor…

Bilim insanları Omicron varyantının önceki Covid-19 türlerine göre daha farklı semptomlar gösterdiğini belirtirken İngiliz yetkililer öksürük, burun akıntısı ya da boğaz ağrısının yanı sıra Omicron varyantı tespit edilen kişilerde iki yeni ve “garip” belirti ortaya çıktığını duyurdu.

İngiliz bilim insanları, son bir ay içerisinde corona virüsü teşhisi konulan hastalarda saç kaybı ve konjonktivit belirtileri ortaya konulduğu belirtildi. Bilim insanları Omicron varyantının halk arasında “pembe göz” olarak da bilinen konjonktivite sebebiyet verdiğini söylerken bu varyantın gözde bulunan ACE2 enzimlerini etkilediğini dile getirdi.

Öte yandan Amerikan Dermatoloji Birliği Akademisi de Covid-19’un son dönemde öne çıkan semptomlarından birinin de saç dökülmesi olduğunu duyurdu.

KONJONKTİVİT NEDİR?

Halk arasında pembe göz ya da kırmızı göz hastalığı olarak bilinen konjonktivit, gözdeki şeffaf dokunun ve göz kapaklarının iltihaplanması olayına denir.

Bu rahatsızlık gözde kanlanmaya yol açtığı için kırmızı göz ya da pembe göz olarak adlandırılır.

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