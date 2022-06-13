‘Pandemi bitmedi, gündemden düşürüldü! Aşılarınızı mutlaka tamamlayın’

Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi, mikrobiyoloji bölümünde çalışan Emrah Altındiş, “Hepimiz pandemiden yorulduk, ancak pandemi bitmedi gündemden düşürüldü. Aşılarınızı mutlaka tamamlayın” çağrısı yaptı.

Latif SANSÜR

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Mikrobiyolog Emrah Altındiş, binlerce kilometre uzaktan, Amerika'dan Türkiye'ye Covid-19 mesajı gönderdi. Pandeminin bitmediğini, gündemden düşürüldüğünü söyleyen Altındiş, “Anladığım kadarıyla Türkiye'de artık çoğunluk Covid-19 bitmiş gibi davranıyor ve maske dahi takmıyor.

Hepimiz pandemiden yorulduk ancak pandemi bitmedi, gündemden düşürüldü. Hem kendinizi, hem risk altında milyonlarca bireyi korumak için kapalı alanlarda maske takmaya devam edin” uyarısında bulundu.

“SAÇMA SAPAN REHAVET YARATILDI”

Aşıların koruyuculuğunun 3-6 ayla sınırlı olduğunu hatırlatan Altındiş, “Yaratılan saçma sapan rehavetle insanları artık maske takmaya, aşı olmaya dahi ikna etmek çok güç olacak. Bu saçma sapan politikaların sonucunu sonbaharda vakalarda ve vefatlarda büyük bir artış olarak göreceğiz maalesef. Aşılarınızı mutlaka tamamlayın. Kapalı mekanlarda sosyalleşmek, çalışmak zorundaysanız, maske takmaya mutlaka devam edin” dedi.

“RiSK GRUPLARINI DÜŞÜNÜN”

Maske takanların sadece kendilerini değil, obez, şeker hastası gibi risk gruplarındaki insanları da koruyacağını belirten Altındiş, Türkiye'de kadınların yüzde 39'u, erkeklerin yüzde 25'nin obez olduğunu, yapılan araştırmalara göre yaklaşık 11 milyon diyabet hastası olduğuna dikkat çekerek, “Maskesizlik bu on milyonlarca risk grubundaki insan için ölüm riski ile burun buruna yaşamak demektir” ifadelerini kullandı.

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