Pandemi gidiyor, endemi geliyor

Omicron varyantının corona virüse karşı aşı etkisi yaptığı öne sürülürken, varyantın ilk kez ortaya çıktığı Güney Afrika’da artık "corona pandemisi“ yerine "corona endemisi“nden konuşuluyor. Endeminin pandemiden farkı, ölüm oranının azlığı ve hastalığın soğuk algınlığı gibi yerleşik ama zararsız hale gelmesi. Alman uzmanlar da "Avrupa’nın paskalya sonrası endemik olabileceğini“ açıkladı.

Ali GÜLEN

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Henüz erken bile olsa müjdeli haber Almanya'dan geldi. Corona virüsün yeni varyantı Omicron sayesinde, corona pandemisinin endemiye döneceği belirtildi. Yani corona virüsü, grip gibi yerleşik ve hayatımızda bulunacak ama ciddi hastalık riski taşımayacak.

Pandemi ile endemi arasındaki en önemli fark; ölüm oranlarıyla belirleniyor. Örneğin, soğuk algınlığı endemik sayılıyor. Kitlesel ölümlere yol açabilen corona virüsü, çiçek, veba salgını gibi salgınlar ise ‘pandemi’ olarak tanımlanıyor.

‘DURUM İYİYE GİDİYOR’

Berlinli uzman virolog ve Alman hükümetinin bu konudaki danışmanı Christian Dorsten, Omicron'un bir çok insanı “aşılayabileceğini ve bunun güven verici“ olduğunu söyledi. Alman ZDF televizyonuna konuşan Dorsten, diğer varyantlara nazaran Omicron'un soğuk algınlığı gibi daha az ciddi rahatsızlıklara neden olduğunu, ancak çok hızlı yayıldığını söyledi.

Omicron'un yayıldığı Güney Afrika'da, durumun çok hızlı bir şekilde iyiye gittiğini belirten Dorsten, bunda en büyük payın nüfusun büyük bölümünün aşılanmış olmasında, olmayanların da coronayı atlatmasında yattığını söyledi.

AVRUPA'NIN ÖZEL KONUMU

Omicron'un Avrupa'da da kolay atlatılması için, aşılamaya hız verilmesi gerektiğini belirten Dorsten, “Avrupa'daki en büyük sorun yaşlı nüfusun fazlalığı. Almanya, İngiltere, Danimarka'da yaşlı nüfus Güney Afrika'dan çok çok üstte. Bu durum Omicron'u tehlikeli hale getirebilir“ diye konuştu.

Almanya'ya henüz gerçek anlamda bir Omicron dalgasının ulaşmadığını belirtilirken, bu dalganın bir tsunami gibi gelebileceğine ve aşılanmaya hız verilmesine dikkat çekildi. Paskalya tatiline kadar Almanya ve Avrupa'nın bir çok ülkesinin Omicron dalgasına tam olarak kapılacağı vurgusu yapıldı. Ancak bu tarihten sonra, Avrupa'da da, hastalık “endemik“ olacak.

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