Pankreas kanseri için bu belirtiye dikkat

Yeni bir çalışma, yaygın bir şikayetin pankreas kanserinin erken bir belirtisi olabileceği konusunda uyardı. Araştırma, bu belirtiye sahip insanların agresif kanser geliştirme olasılığının altı kat daha fazla olduğunu buldu.

Sozcu.com.tr

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Yeni bir çalışma pankreas kanserinin belirtisi olabileceği için safra taşı konusunda hastaları daha hassas olmada uyardı.

Boston Tıp Merkezi’nde araştırma görevlisi olan MD Marianna Papageorge şunları söyledi: “Pankreas kanserini teşhis etmek zor olabilir ve bu durumda da hastanın hayatta kalma şansı zayıftır. Bulgularımız, safra taşı hastalığının bu kanser türünü daha iyi teşhis etmenin bir yolu olabileceğini gösteriyor. Bu da daha fazla hayat kurtarabileceğimiz anlamına geliyor.”

Papageorge sözlerine safra taşının kansere neden olmadığını belirterek devam etti: “Safra taşı hastalığı pankreas kanserine neden olmaz, ancak ilişkisini anlamak, daha erken tanı ve tedavi fırsatı sağlayarak pankreas kanseri ile yüksek ölüm oranıyla mücadeleye yardımcı olabilir. Bu, tarama, yönetim ve erken teşhiste sonraki adımları daha iyi anlamanın anahtarı olabilir.”

İNSANLARIN ÜÇTE BİRİ BELİRTİLERİ GÖRMEZDEN GELİYOR

Papageorge bu yılın başlarında, insanların neredeyse üçte birinin ölümcül kanser belirtilerini görmezden geldiğini söyledi. Pancreatic Cancer UK, pankreas kanserinin göz ardı edilmemesi gereken dört temel semptomu olduğu konusunda uyardı.

Uzmanlar, pankreas kanseri genellikle çok geç teşhis edildiğinden, mümkün olan en kısa sürede yardım aramanın önemli olduğunu söylediler.

Dikkat edilmesi gereken temel semptomlar sırt ağrısı, hazımsızlık, mide ağrısı ve kilo kaybı. Uzmanlar, bu semptomlardan herhangi birinin dört haftadan uzun bir süre olması halinde doktora başvurulması gerektiği konusunda uyarıyorlar.

İNSANLAR HASTALIK HAKKINDA BİLİNÇLENMELİ

İngiltere’deki Pankreas Kanseri Derneği CEO’su Diana Jupp şunları söyledi: “Bu kadar çok insanın yardım aramayı bu kadar uzun süre ertelediğini duymak çok endişe verici. Pankreas kanserinde bekleyecek zaman yok. Her yıl binlerce kişiye kanser kelimesini duymaktan şoke olmuşken bir de artık çok geç olduğu, onlar için hiçbir şey yapılamayacağı söyleniyor. Bu durmalı.”

Jupp, aynı zamanda bu belirtileri taşıyan herkesin kanser olmadığını da söyleyerek panik yaşanmaması gerektiğini söylüyor: “Bu semptomların bir kısmına veya tamamına sahip olan insanların paniklemesini istemiyoruz, çünkü bunlara sahip kişilerin çoğunda pankreas kanseri olmayacak. Ancak insanların bu hastalık hakkında daha fazla şey öğrenmesi, sevdikleriyle konuşması ve en ölümcül yaygın kanser etrafındaki sessizlik kültürünü sona erdirmemize yardım etmesi kesinlikle hayati önem taşıyor.”

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