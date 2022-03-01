Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Turkovac’ın faz 3 çalışması vaka alınmadan durdurulmuş

Yerli aşıyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Turkovac’ın faz 3 çalışması vaka alınmadan durdurulmuş. Ayrıca faz 3 çalışmasının ara sonuçları ile acil kullanım onayı verildi" dedi.

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Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, sosyal medya hesabından Turkovac aşısıyla ilgili açıklama yaptı. Ceyhan, şu ifadeleri kullandı:

* Turkovac'ın faz 3 çalışması vaka alınmadan durdurulmuş. Geliştirildiği, etkin bulunduğu, antikorlara jimnastik hareketleri yaptırdığı, Sinovac'dan daha etkili olduğunun bilim kurulunca anlatılması çok iyi. Ama bu çalışmanın durdurulduğunun da açıklanması gerekir.

“BAŞKA BİR FAZ 3 ÇALIŞMASI MI?”

* Ayrıca faz 3 çalışmasının ara sonuçları ile acil kullanım onayı verildi. ClinTrials'da ise vaka alınmadan durduruldu deniyor. Bu başka bir faz 3 çalışması mı?

* Çocuk çalışmasının başlayacağı duyurulan aşıyla ilgili durum açıklanmadan çocuklarda aşılama yapmak da etik olmaz.

* Çocuklarda planlanan çalışmada umarım o yaş grubu için endikasyonu onaylanmış aşı kullanılır. Uyarısı için Profesör Doktor Esin Şenol'a teşekkür ederim.