Prof. Dr. Şenol’dan aşı dozu uyarısı: Yeni varyantlar kartları yeniden açıyor

Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, 50 yaş üzerine 4'üncü doz, 5 doz olanlara ise 6'ncı doz aşı önerisinde bulundu. Şenol, "Yeni varyantlar kartları yeniden açıyor. Yeni varyantlar- bağışık olmayan topluluklarda yoğun bulaş nedeniyle ortaya çıkıyor" uyarısını paylaştı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 50 yaş üstü ve risk grubundakilerin son aşılarının üstünden altı ay geçmişse hatırlatma dozu yaptırmaları gerektiğini belirtmişti. Corona virüsü hatırlatma dozu randevuları bugün Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nde (MHRS) açıldı.

“BAĞIŞIKLIK CEVABINA RAĞMEN BULAŞABİLİYOR”

Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, hatırlatma dozunun başlamasıyla ilgili görüşlerini paylaşarak, “Son doz üzerinden 6 aydan fazla zaman geçen 50 yaş üzeri herkese ve kaçıncı doz olduğundan bağımsız olarak açılmış. İçinde bulunduğumuz dalga BA4/5 çok etkili, bağışıklık cevabına rağmen bulaşabiliyor” dedi.

YAŞ ARALIKLARINA DOZ ÖNERİSİNDE BULUNDU

Şenol, 18-50 yaş arasında kronik hastalığı ve bağışıklık sorunu olmayan hastalara “3 doz yeterli” önerisinde bulundu.

50 yaş üzerine dördüncü doz önerisinde bulunan Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, “Bu dalga etkisi için önemli, öneririm. Yapıldıktan sonra en yüksek koruma 2-12 hafta” dedi.

2 Sinovac + 3 Biontech aşısı olanlar için 6’ncı doz çıktığını de belirten Şenol, “5 dozlulara 6. doz çıkmış. Vallahi bu fazlasıyla bize özgü bir durum” diyerek, 65 yaşından büyüklere ve son dozundan 6 ay geçenlere 6’ncı doz önerisinde bulundu.

“YENİ VARYANTLAR KARTLARI YENİDEN AÇIYOR”

Hatırlatma dozu gereksinimi olarak, ‘yeni varyant, yüksek salgın hızı, eskiyen bağışıklıkları’ örnek gösteren Şenol, “Yeni varyantlar kartları yeniden açıyor. Yeni varyantlar- bağışık olmayan topluluklarda yoğun bulaş nedeniyle ortaya çıkıyor” dedi.

“İSTEDİĞİNİZ BİR ZAMANA RANDEVU AYARLAYABİLİRSİNİZ”

MHRS üzerinden randevuların başlamasıyla ilgili olarak Şenol, “MHRS, size randevuyu bir zaman aralığı içinde tanımlasa da, o tarih zorunlu değil. Bir kez tanımlandığında istediğiniz bir zamana randevu ayarlayıp yaptırabilirsiniz” açıklamasında bulundu.

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