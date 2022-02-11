Rusya’da Covid-19 rekoru: Günlük vaka sayısı 200 bini geçti

Son dönemde vaka sayılarının 6 haneli verilere ulaştığı Rusya'da bir ilk yaşandı.

Sozcu.com.tr

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Corona virüsü salgınının merkez üssü haline gelen ve son haftalarda vaka sayısının hızla tırmandığı Rusya’da bir ilk yaşandı…

Salgının başladığı günden beri ilk kez ülkedeki günlük vaka sayısı 200 bin seviyesini geçti.

Omicron varyantının yayılması ve Covid-19 aşısı olma oranlarındaki düşüklük ile birlikte son 24 saatte vaka sayısının 203.949 olduğu belirtildi. Rusya’da önceki gün 197.076 vaka tespit edilmişti.

Öte yandan ülkede son 24 saatte Covid-19’a bağlı sebeplerle 722 insanın öldüğü kaydedildi.

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