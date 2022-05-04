Sağlık Bakanlığı, corona virüsünde son durumu açıkladı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre, 7 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 4 Mayıs Çarşamba gününe ait verilere göre, 90 bin 301 test yapıldı.

YENİ VAKA BİN 132

Güncel verilere göre, bin 132 yeni vaka tespit edilirken 7 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, son 24 saatte bin 185 kişi sağlığına kavuştu.

AŞILAMADA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi.

En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye’de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,44 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,15 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 147 milyon 505 bin 412'ye yükseldi.

2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA OSMANİYE VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,4 ile Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,7 ile Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

DÜN 10 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Bakanlığın açıkladığı 3 Mayıs Salı gününe ait verilere göre, bin 193 vaka tespit edilirken 10 kişi hayatını kaybetmişti. Dün, 92 bin 562 test yapılmış ve bin 354 kişi sağlığına kavuşmuştu.