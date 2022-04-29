Sağlık Bakanlığı, coronada son durumu açıkladı! Verilerde 2 yıl sonra bir ilk

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre, 9 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Covid-19 kaynaklı vefat sayısı 24 Mart 2020’den sonra ilk kez bugün 10’un altına düştü" dedi.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 29 Nisan Cuma gününün verilerine göre, 127 bin 95 test yapıldı.

9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Güncel verilere göre, bin 924 yeni vaka tespit edilirken 9 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, son 24 saatte 8 bin 302 kişi sağlığına kavuştu.

VERİLERDE 2 YIL SONRA BİR İLK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Covid-19 kaynaklı vefat sayısı 24 MART 2020'DEN SONRA İLK KEZ bugün 10'un altına düştü. Kaybettiğimiz 9 hastaya Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bugün 1.924 olan vaka sayısında da düşüş devam ediyor. Daha sevindirici haberler, inanıyoruz ki çok yakın” dedi.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93.15, 2'nci doz ortalaması yüzde 85.44 olarak belirlendi. Ayrıca 1'inci dozda 57 milyon 818 bin 414, 2'nci dozda 53 milyon 34 bin 37 ve 3'üncü dozda 27 milyon 747 bin 966 olmak üzere 147 milyon 495 bin 274 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

DÜN 15 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Bakanlığın açıkladığı 28 Nisan Perşembe gününe ait verilere göre, 2 bin 256 vaka tespit edilirken 15 kişi yaşamını yitirmişti. Dün, 135 bin 253 test yapılmış ve 11 bin 193 kişi iyileşmişti.