Sağlık Bakanlığı güncel corona verilerini açıkladı! İşte son durum…

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 28 Nisan 2022 Perşembe gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 15 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 28 Nisan’a ait verilere göre, 135 bin 253 test yapıldı.

Güncel verilere göre, 2 bin 256 yeni vaka tespit edilirken 15 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan son bir günde 11 bin 193 kişi sağlığına kavuştu.

AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 27 Nisan verilerine göre, dün 137 bin 647 test yapılmıştı. Dün, 2 bin 497 vaka tespit edilirken, 16 kişi hayatını kaybetmiş ve 13 bin 362 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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