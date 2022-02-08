Sağlık çalışanları grevde: Oyalama değil, hakkımız olanı istiyoruz

Türk Tabipler Birliği'nin (TTB) başlattığı ve sağlık meslek örgütlerinin desteklediği eylemler çerçevesinde, sağlık çalışanları bugün tüm Türkiye’de bir günlük grev eylemi gerçekleştirdi.

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TTB'nin başlattığı, sağlık meslek örgütlerinin destek verdiği etkinlikler çerçevesinde bugün, “Hakkımız olanı alana kadar mücadeleye devam” sloganı ile bir dizi eylem yapıldı.

Acil hastalar, diyaliz hastaları, acil ve riskli gebeler, çocuk aciller, kanser hastaları, yoğun bakım hastalarının bakımı aksamadan, yoğun bakım ve yatan hastalara verilenler dışındaki tüm hizmetler büyük çapta durdu.

Bir günlük grev ile hekimler ve sağlık çalışanları, hak ettikleri ücretler ve çalışma koşullarına, sağlıkta şiddete karşın etkin yasanın kabulü ve salgının meslek hastalığı olarak kabul edilmesi başta olmak sorunlarının çözümüne dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Çalışma şartlarının sürdürülemez olduğunu dile getiren sağlık çalışanları, “Oyalama değil, hakkımız olanı istiyoruz. Yaşama adanmış bir mesleğin mensupları olarak hakkımızı gasp eden bu bozuk düzene karşı alternatifsiz değiliz. Bize dayatılan bu çalışma koşulları, bu sefalet ücretlerin kader olmadığını biliyoruz. 14 Mart Sağlık Haftası’na doğru giderken büyük sağlıkçı buluşmaları gerçekleştireceğiz. Taleplerimizin karşılanmaması durumunda daha uzun süreli g(ö)rev’e hazır bulunduğumuzu da buradan kamuoyuna bildirmek istiyoruz.” diyerek iktidara seslendi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI TALEPLERİNİ SIRALADI

“Bugün de sesimize kulak asmayan, taleplerimizi görmezden gelenlere karşı bir kez daha uyarı g(ö)rev’indeyiz” diyen sağlık çalışanları, tüm Türkiye'de hastanelerin önünde okunan ortak basın açıklamasında taleplerini şu şekilde sıraladı:

*Tüm sağlık emekçilerine insanca yaşamaya olanak veren, emekliliğe yansıyan yoksulluk sınırı üzerinde temel ücretin verilmesi; eğitim durumu, hizmet yılı, mesleki risk gibi faktörler ile ücret skalasının belirlenmesi.

*Etkili ve caydırıcı yeni bir sağlıkta şiddeti önleme yasasının çıkarılması, güvenli işyerlerinin oluşturulması.

*657, 992, 1593, 5199, 5216, 5393, 5996, 6343 Sayılı Kanunlara göre sağlık alanında görev yaptıkları halde, sağlık çalışanı olarak görmezden gelinen veteriner hekimlerin de, tüm sağlık çalışanlarına yapılacak yasal düzenleme ve maaş iyileştirmelerinden faydalandırılması.

*Sağlıktaki personel sayısının kadrolu güvenceli istihdam ile OECD ortalamasına çıkarılması.

*Covid-19 başta olmak üzere meslek kaynaklı hastalıklara karşı bütüncül bir meslek hastalıkları yasası çıkarılması.

*Ek göstergelerin 3600'den 7200'e kadar kademeli olarak yükseltilmesi.

*Koruyucu sağlık hizmetlerinin öncelediği birinci basamak sağlık hizmetlerinin oluşturulması, Aile Hekimliği Ceza Yönetmeliği’nin iptal edilmesi.

*Asistan hekimler başta olmak üzere uzun süreli ve angarya çalışmanın kaldırılması.

*Sağlık hizmetlerinde katkı katılım payı, reçete ücreti vb. adlarla alınan ücretlerin iptal edilmesi.

*Liyakatsiz atamalar, soruşturmalar, mobbing, güvenlik soruşturmaları, KHK'ler ile dayatılan antidemokratik uygulamaların derhal bitirilmesi.

*Özel sağlık kuruluşlarında ciro baskısına, taşeronlaştırmaya, güvencesiz çalışmaya son verilmesi.

*Sağlık hizmetlerinin planlanmasından sunulmasına kadar sağlık emekçilerinin örgütleri aracılığıyla karar alma mekanizmalarında yer alması.

*Sağlığa ve sağlık emekçilerine bütçeden daha fazla pay ayrılması.

*Hangi statüde olursa olsun tüm sağlık çalışanı emeklilerine insanca yaşamaya yetecek emekli maaşı.