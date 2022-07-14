Salgın nereye gidiyor?

Covid-19 vakalarındaki artışta Omicron’un BA.4 ve BA.5 adlı alt varyantlarının etkili olduğunu belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Vefa Öztürk, daha hızlı bulaşan bu varyantların tüm dünyada endişeye yol açan özelliklerini açıkladı…

Nazan DOĞANER HALICI

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Son 15 gündür vakalar önce Avrupa'da, sonra ülkemizde hızla artmaya başladı. ‘Pandemi devam ediyor. Covid-19'u hafife almayın' uyarısında bulunan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Vefa Öztürk, vakalarda artışa neden olan Omicron'un yeni alt varyantları BA.4 -BA.5 ve salgının seyri ile ilgili şu bilgileri verdi…

Maske-mesafe ve hijyen hâlâ çok önemli

Vaka sayılarındaki artışa ‘'pandemi bitti'' algısına bağlı olarak, alınan önlemlerin ve bununla birlikte duyarlılığın da azalması sebebiyet verdi. Havaların ısınmasıyla birlikte kapalı alanlarda geçirilen zaman azaldı. Ancak yaz dönemi kalabalık etkinliklere zemin hazırladığı için yakın temasta bulunma olasılığı çoğu yerde arttı. Bu nedenle halkın pandemide gösterdiği kurallara uyma hassasiyeti ve mesafe anlayışı neredeyse pandemi öncesine döndü. El hijyenine dikkat etme duyarlılığı da azaldı.

Bundan 6 ay öncesine kadar her yerde dezenfektan ve maske bulunuyorken şu anda toplu taşımalarda, bina girişlerinde, lokanta, bar gibi birçok sosyal alanda dezenfektan ve maske bulunmamakta, sosyal mesafe kurallarına uyulmamaktadır. Oysa maske-mesafe ve hijyen hâlâ çok önemli.

Aşı bizi ne kadar korudu?

Covid-19'un yeniden hayatımızın büyük parçası olup olmayacağını düşündüren bugünlerde aşının bizi ne kadar koruduğu da merak konusu… Genel olarak şikayetler Delta ve Omicron'da olduğu gibi boğaz ağrısı, burun akıntısı, burun tıkanıklığı ve halsizlik gibidir. Ancak bu sefer, özellikle öksürük ve ciddi kas ağrısı gibi şikayetler öne çıkıyor. Nispeten eski salgınlara göre hastaneye yatma ihtiyacı ve yoğun bakım ihtiyacı olan hasta sayısı daha az. Yani ağır Covid geçirenler daha az. Bunun en önemli sebebi çoğu kişinin aşılı olmasıdır. Ancak aşısız olanlarda aşılı olanlara göre ağır hastalık geçirme oranları her zamanki gibi çok yüksek oranda seyretmektedir.

Bu şikayetlere dikkat!

Covid-19 salgını maalesef devam ediyor. Son zamanlarda ateş, öksürük, boğaz ağrısı, kas ağrısı, halsizlik şikayetlerinin hepsiyle veya birkaçıyla gelen hastaların çoğunluğunun Covid-19 PCR testleri pozitif çıkıyor. Covid-19'un bilinen semptomları ateş, öksürük, boğaz ağrısı ve halsizlik gibi belirtilerin yanı sıra BA.4 ve BA.5 varyantında burun akıntısı, mide bulantısı ve kusma gibi belirtiler de sık görülüyor.

‘Açık havadayım bana bir şey olmaz' demeyin!

Şu sıralar vaka artışlarında en çok Covid-19 varyantı Omicron'un BA.4 ve BA.5 alt varyantları etkili olmaya başladı. Bu alt varyantlar diğerlerine göre daha yüksek bulaşıcılık oranlarına sahip. Genel olarak klasik Covid'ten çok farklı olmamakla birlikte hastalık belirtileri daha uzun sürmektedir. Normalde ortalama Covid-19 semptomları akciğeri etkilemez ise 5-7 günde sonlanırken yeni varyantlarda bu süre 10 güne kadar çıkmaktadır. Tam olarak çalışmalar bitmemiş olsa bile klinik deneyimlere göre özellikle BA.5 varyantı açık havada da bulaşma riski yüksek bir varyant. Bu nedenle kalabalık ortamlarda açık hava olsun olmasın mutlaka maske takılması ve uzun süre bu ortamlarda vakit geçirilmemesi gerekir.

Nasıl korunacağız?

6'ncı dalganın konuşulduğu bugünlerde şu kurallara uyun:

– Kapalı alanlarda veya kalabalık açık alanlarda maske kullanın. Özellikle toplu taşımalarda mutlaka maske takın. Mümkün olduğunca kalabalığın az olduğu araçları tercih edin.

– Yanınızda dezenfektan bulundurun ve sıklıkla dokunulan yüzeylerle temas ettiğinizde mutlaka kullanın.

– Mümkün olduğunca sık ve uzun süre sabunla ellerinizi yıkayın.

– Hasta olduğunu bildiğiniz kişilerden bir süre uzak durun. Vakit geçirecekseniz de bu kişilerle geniş ve açık alanlarda (balkon gibi) mesafeli şekilde görüşün.

Ne zaman test yaptırmalıyız?

Öksürük, burun akıntısı, boğaz ağrısı, nefes darlığı, burun tıkanıklığı, ateş, kas ağrıları, ciddi ve yeni başlayan halsizlikleriniz varsa göğüs hastalıkları uzmanına; bu mümkün değilse en yakın sağlık kuruluşuna başvurup mevcut hastalığınızın Covid-19 olup olmadığını öğrenin. Covid enfeksiyonunuz var ise de bunun ağır seyredip seyretmediğini, akciğerinizi tutup tutmadığını mutlaka öğrenin. Özellikle ısrarcı kuru öksürük ve nefes darlığı şikayetleri ağır Covid-19 geçirdiğinizi gösterebilir. Bu arada oksijen değerlerinizi de takip edin. Artık her eczanede bulunabilen basit satürasyon ölçüm cihazları ile oksijen oranınızı takip edebilirsiniz.