Sigarayı bırakmak size fazladan 5 yıl sağlayabilir

Yeni yapılan bir araştırma, sigarayı bırakmanın ömrü ortalama beş yıl uzatabileceğini ortaya koydu.

Sozcu.com.tr

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Hollandalı araştırmacılara göre, sigarayı bırakmak üç farklı kalp ilacı almakla eşdeğer.

Her yıl sigaranın neden olduğu milyonlarca ölümün yarısının kardiyovasküler sebeplere bağlı olduğunu belirten araştırmacılar, sigarayı bırakmanın ortalama yaşam süresine fazladan 4.81 yıllık bir ömür eklediğini tespit etti.

Daily Mail’in haberine göre, araştırma yakın zamanda kalp krizi geçirmiş veya baypas ameliyatı geçirmiş 45 yaş üstü, 989 katılımcıyı içeriyordu. Hepsi kalp krizi geçirdikten veya baypas ameliyatı geçirdikten en az altı ay sonra hala sigara içiyordu.

“FELÇ GEÇİRME RİSKİ DE YÜKSEK”

Sonuçları Avrupa Kardiyoloji Derneği konferansında sunulan araştırmada, Hollandalı kardiyologlar, sigarayı bırakmanın faydalarının öncesinde düşündüklerinden bile daha büyük olduğunu iddia ediyor.



Araştırmacıların yaptığı analiz, katılımcıların sigarayı bırakarak kazanacakları yılları hesaplamak için tasarlanmış matematiksel bir modele dayanıyordu.

Bunu üç kalp ilacını almakla karşılaştırdılar. Model, sigarayı bırakmanın insanların yaşamlarına ortalama olarak fazladan 4.81 yıl eklediğini ortaya çıkardı. Üç kalp ilacını kullanmak ise 4.83 yıllık bir yaşam süresi ekliyor.

Sonuçları yorumlayarak sigarayı bırakmanın teorik olarak üç tip kalp ilacı almak kadar etkili olduğunu söyleyen uzmanlar, sigaranın tütün dumanı, arterleri daraltabilen ve kan damarlarına zarar vererek kalp sorunlarına yol açabilen katran ve diğerleri de dahil olmak üzere 7 binden fazla kimyasal içerdiğini yinelediler.

“BIRAKMAK İÇİN YARDIM İSTEMEKTEN ÇEKİNMEYİN”

Çalışmanın başındaki isim, Amsterdam Üniversitesi Tıp Merkezi’nden Dr. Tinka Van Trier, “Sigarayı bırakmanın faydaları zannettiğimizden çok daha fazla. Hastalar yaklaşık beş yıllık sağlıklı yaşam elde edebilirler.”

“Bu analiz, kalp krizi geçirmiş ve/veya stent implantasyonu veya baypas ameliyatı geçirmiş sigara içenlere odaklandı. Bu grup özellikle başka bir kalp krizi veya felç geçirme riski altındadır ve sigarayı bırakmak potansiyel olarak en etkili önleyici eylemdir.”



“Sigaradan kurtulmayı düşünüyorsanız veya bu konuda daha fazla bilgi istiyorsanız, lütfen bir sağlık uzmanıyla görüşün. Motivasyonunuz başarılı bir şekilde bırakmanın anahtarıdır, ancak tıbbi ve psikolojik yardımla bir bağımlılığı yenmek daha kolay hale gelir” diyerek sözlerini tamamladı.

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