SMA hastası babanın feryadı: Oğlumu kurtarın

Eskişehir'de 2 yaşındaki SMA Tip-1 hastası Muzaffer Emin Kiraz'ın tedavisi için gereken 2 milyon 250 bin dolar toplanması amacıyla Valilik oluru ile başlatılan yardım kampanyası devam ederken, Muzaffer Emin Kiraz'ın babası İsmail Kiraz, Eskişehirlilere seslenerek, "Lütfen oğlumu kurtarın. 3 lira, 5 lira destek olun" dedi.

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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 6 aydır yatan SMA Tip 1 hastası Muzaffer Emin Kiraz için düzenlenen yardım kampanyası devam ediyor. Son olarak yüzde 41’e varan kampanyanın bir an önce tamamlanması için şehrin dört bir yanında gönüllüler çalışmaya devam ediyor.

TEDAVİ İÇİN 2 MİLYON 250 BİN DOLAR GEREKİYOR

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi’nde işçi olarak çalışan baba İsmail Kiraz ile bir süre önce hayatını kaybeden ev hanımı anne Emine Kiraz’ın bebekleri Muzaffer Kiraz’a 2 aylıkken hastanede yapılan tetkikler sonrası Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip-1 teşhisi kondu.

10 yıl önce de yine kendisi gibi SMA’lı olan ağabeyini kaybeden Muzaffer bebeğin tedavi olabilmesi için yurt dışına gitmesi ve bunun için de 2 milyon 250 bin dolar gerekiyor. Maddi durumu iyi olmayan baba İsmail Kiraz, tedavi ücretini karşılayamayacağını belirterek 6 ay önce Eskişehir Valiliğine müracaat etmişti.

SMA hastası Muzaffer bebek için Sağlık Bakanlığı ve valiliğin oluru ile başlatılan yardım kampanyasında, tedavi için gereken 2 milyon 250 bin doların ancak yüzde 41’i toplanabildi.

İŞ ÇIKIŞINDA OĞLU İÇİN YARDIM TOPLUYOR

Belediye işçisi baba İsmail Kiraz, iş ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yatan çocuğunu ziyareti haricindeki saatlerde yardım toplamaya çalışıyor.

Muzaffer Kiraz için yardım toplayan gönüllüler ile birlikte çarşı merkezinde stant açan veya eline aldığı kumbara ile çaresizlik içerisinde, vatandaşlardan çocuğu için yardım isteyen baba Kiraz,

“Eskişehirlilere sesleniyorum. Lütfen oğlumu kurtarın. Az çok demeden 3 lira, 5 lira ile destek olun. Eşim bu acıya dayanamadı ve hayatını kaybetti. Lütfen sizler sahip çıkın oğluma. Muzaffer bebeğimize destek olun.

Muzaffer bebek SMA hastası. Annesiz yavrum, öksüz yavrum. Lütfen destek olun. Ne olur Muzaffer bebeğime sahip çıkın. Ne olur Allar rızası için. Görmezden gelmeyin, yardım edin. Evladımı kaybetmek üzereyim. Gönlünüzden ne geçiyorsa destek olun. Muzaffer bebeğe umut olun” dedi.

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