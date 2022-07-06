Suda doğum hem anne hem de yeni doğan için faydalı olabilir

Yeni yapılan bir çalışmanın iddiasına göre suda doğum, daha az ağrıya ve kanamaya neden olduğu için anneler ve yeni doğanlar için fayda sağlıyor.

Sozcu.com.tr

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İngiltere’deki Oxford Brookes Üniversitesi’nden araştırmacılar, suda doğumun anneler ve yeni doğan bebekleri için daha az komplikasyona yol açtığı görüşünde.



Suda doğum, doğum sırasında gevşemeye ve ağrının giderilmesine yardımcı olmak için bir doğum havuzu kullanmayı içeriyor.

Bazı durumlarda anne, doğumun son aşamaları için havuzdan çıkarken, diğerleri doğum için havuzda kalır ve yeni doğanı nefes almaya başlatmak için yüzeye çıkarır.



Daily Mail’de yer alan habere göre, araştırmacılar, standart bakım ve iki farklı suda doğum türü arasında, doğum sırasında ve sonrasında ihtiyaç duyulan müdahaleleri karşılaştırmak için 150.000’den fazla kadını içeren 36 çalışmayı analiz etti.

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BMJ Open dergisinde yayınlanan çalışmaya göre, standart olanla karşılaştırıldığında, suda doğum, epidural veya enjekte edilen opioid kullanımını önemli ölçüde azalttı ve doğumdan sonra daha az ağrı ve kanama ile bağlantılıydı.

Bilim insanları, suda doğumun annelerin memnuniyet seviyelerini artırdığını, ancak daha fazla göbek bağı kırılması vakası yaşandığını söyledi.

Suda doğumlar, 1993 yılında İngiltere Sağlık Bakanlığı’nın ağrı kesici niteliğinde önermesiyle ülkede popülerlik kazanmaya başladı.

Ünlülerden Gwyneth Paltrow, Fearne Cotton ve Pamela Anderson’ın suda doğum yapmayı tercih ettikleri biliniyor.

Bu önerileri uygulamadan önce mutlaka doktorunuza danışmanızı tavsiye ederiz.

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