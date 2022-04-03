TTB açıkladı! Tüm zamanların en yükseği

Türk Tabipleri Birliği, doktorların yurt dışında çalışabilmek için ‘iyi hal belgesi’ aylık başvuru sayısının geçen ay rekor kırdığını duyurdu. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, geçtiğimiz ayın başında hekimlere yönelik "Varsın gidiyorlarsa gitsinler" ifadelerini kullanmıştı.

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Türk Tabipleri Birliği (TTB), hekimlerde son 3 senenin yurt dışı iyi hal belgesi başvuru sayılarını açıkladı.

“TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEĞİ”

TTB'den yapılan açıklamada, yurt dışında çalışabilmek için ‘iyi hal belgesi' aylık başvuru sayısının Mart ayında tüm zamanların en yükseği olan 213'e ulaştığı bildirildi.

TTB’nin listesinde iyi hal belgesi başvurularının 2021 Eylül ayında önceki aylara göre büyük oranda artış göstermeye başladığı, Mart ayında zirve yaptığı görüldü.

“YETKİLİLER DAHA NE KADAR BEKLEYECEK?”

Verilerle ilgili TTB, “Uzman hekimlerin başvurusu dikkat çekecek düzeyde arttı. Yetkililer hekim göçünü engelleyecek gerçekçi tedbir ve düzenlemeler için daha ne kadar bekleyecek?” açıklamasında bulundu.

ERDOĞAN ‘VARSIN GİDİYORLARSA GİTSİNLER’ DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Mart ayının başında hekimlere yönelik, “Varsın gidiyorlarsa gitsinler” sözleri sağlıkçılar arasında büyük tepki çekmişti.

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