TTB: Günlük aşılama hızı yavaşlıyor

Türkiye'de halen aşılanması gereken milyonlarca vatandaş olmasına rağmen, günlük aşılama hızının yavaşladığını belirten Türk Tabipleri Birliği, "Mümkün olan her yerde aşılamayı yaygınlaştırırsak günde 1,5 milyon aşı yapabiliriz. Sağlık Bakanlığını göreve davet ediyoruz” açıklamasında bulundu.

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Türk Tabipleri Birliği (TTB), son bir ayda yapılan Covid-19 aşı sayılarının günlük tablosunu paylaştı.

TTB'nin paylaştığı tabloda günlük aşılamada azalma yaşandığı görüldü. 21 Ocak itibarıyla günlük yapılan toplam doz Covid-19 aşısının 300 binin altına indiğinin gösterildiği tabloyla ilgili TTB'den yapılan açıklamada, “Türkiye’de halen aşılanması gereken on milyonlarca yurttaş olmasına rağmen, günlük aşılama hızı yavaşlıyor. Mümkün olan her yerde aşılamayı yaygınlaştırırsak günde 1,5 milyon aşı yapabiliriz. Sağlık Bakanlığını göreve davet ediyoruz” denildi.