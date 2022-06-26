TTB’de seçim sonucu belli oldu

Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) 74. Büyük Kongresi yapılan seçimlerin ardından sona erdi. 2022-2024 yönetimin belirlendiği seçimleri mevcut yönetimin yer aldığı Etkin Demokrat TTB Grubu kazandı. Seçimi SÖZCÜ'ye değerlendiren TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, Erdoğan'ın 'giderlerse gitsinler' sözünü hatırlatıp çağrıda bulundu.

Latif SANSÜR

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TTB'nin Ankara'da üç gündür devam eden 74. Büyük Kongresinde seçimleri mevcut yönetimin yer aldığı Etkin Demokratik TTB Grubu'nun listesi kazandı.

Çağdaş Hekimlik Grubu ve Bağımsız Hekimler Birliği Grubu ile Etkin Demokratik TTB Grubu listelerinin yarıştığı seçimin galibi, delegelerin yüzde 63'nün oyunu alan Etkin Demokratik Grubu Merkez Konseyi aday listesinde, Alican Bahadır, Vedat Bulut, Adalet Çıbık, Kazım Doğan Eroğulları, Onur Naci Karahancı, Rasime Şebnem Korur, Filiz Çağla Uyanusta Küçük, Ali İhsan Ökten, Nursel Şahin, Aydın Şirin Ahmet Karaer Yurtdaş yer aldı.

“GİTMEDİK, KALDIK, HAKİKATI SÖYLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Türkiye'nin tüm tabip odalarından Ankara'ya gelen 400 delegenin TTB'nin yeni yönetimini belirlediğini söyleyen TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, şunları söyledi;

*Oyların yüzde 63’ünü alan Etkin Demokrat TTB listesi seçimleri yeniden kazandı. Giderlerse gitsinler diyenlere Türk Tabipleri Birliği üyeleri ‘susmuyoruz, korkmuyoruz, hiç bir yere gitmiyoruz' diyen Etkin Demokratik TTB adaylarını tercih ederek cevaplarını verdiler.

*Gitmedik kaldık, hakikati söylemeye ve sağlık alanındaki çöküşü durdurmak için mücadeleye devam edeceğiz. Binlerce yıllık hekimlik geleneğini oluşturan ilkeleri savunacağız. Halkın sağlığını koruyacak sağlık politikalarını talep edeceğiz, eşit, ücretsiz bir toplumsal sağlık sistemini sağlamak için önerilerimizi yapacağız.

*Dünyada ve yurdumuzdaki gelişmeleri takip ediyoruz. Ekosistemdeki çöküşün bozulan gıda ve su güvenliğinin, yoksullaşmanın getireceği sağlık sorunları olmasın diye daha temiz bir dünya, korunan doğa, yoksullaştırılmayan kitleler olmasın diyedir çabamız.