TTB’den dikkat çeken anket! Covid-19 vaka sayıları iki kat fazla

Türk Tabipleri Birliği'nin aile hekimleriyle yaptığı anket Covid-19 vaka sayılarının, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı sayılardan en az iki kat fazla olduğunu ortaya koydu. İşte SÖZCÜ'nün ulaştığı o anketin detayları...

Fırat FISTIK

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Sağlık Bakanlığı, 27 Haziran-3 Temmuz arasındaki vaka sayısını 57 bin 113 olarak açıklamıştı. Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) aile hekimleriyle yaptığı anket ise bu sayıların iki kat fazla olduğunu ortaya koydu.

VAKA SAYISI İKİ KAT FAZLA

Türk Tabipleri Birliği, 400 aile hekiminin katılımıyla 6 Temmuz’da bir anket yaptı. SÖZCÜ, anket sonuçlarına ulaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 16 BİN 838

6 Temmuz’da yapılmaya başlanan ve doktor Ekrem Karakaya’nın öldürülmesiyle birlikte sonlandırılan ankette aile hekimleri tanı koydukları haftalık vaka sayısını 117 bin 867 olarak belirtti. Yani günlük olarak en az 16 bin 838 hastanın Covid-19’a yakalandığı söylendi.

Eş zamanlı olarak Sağlık Bakanlığı’nın haftalık olarak verdiği sayı ise 57 bin 113’tü. Bu da günlük vakanın ortalama 8 bin 159 olduğunu ifade ediyordu. Yani TTB’nin rakamı, bakanlığın açıkladığı rakamdan iki kat fazla.

HEKİMLERİN YÜZDE 68’İ VAKALARIN HAZİRAN AYINA GÖRE ARTTIĞINI BELİRTTİ

Vaka sayılarının haziran ayına göre arttığını belirten hekimlerin oranı yüzde 68,1 olurken yüzde 18,4’ü değişmediğini, yüzde 9,6’sı ise azaldığını ifade etti.

Bir taraftan hekimlerin de aşılanmaya ve virüsten korunmaya dair talepleri var. Aile hekimlerinin yüzde 72’si, son aşıları üzerinden 6 ay geçtiğini söylerken yüzde 22’si de son aşı üzerinden 3 ay geçtiğini belirtti. Son üç ay içinde aşı olanların oranı ise sadece yüzde 5.

Son altı ay içinde Covid-19 geçiren aile hekimi oranı yüzde 25, son bir ay içinde virüse yakalananların oranı ise yüzde 3.

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