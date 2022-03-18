Türkiye Suriyelilerle ilgili bu verileri konuşuyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın verdiği bilgilere göre, Suriyelilere bugüne kadar 97 milyon poliklinik hizmeti verilirken 3 milyonun üzerinde yatarak tedavi hizmeti sunuldu. 2.6 milyon ameliyat gerçekleştirilirken, 754 bin Suriyeli bebek Türkiye'de dünyaya geldi.

Sozcu.com.tr

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Türk siyaseti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sayıları milyonları bulan ve özellikle bazı illerde, semtlerde nüfusun neredeyse çoğunluğunu oluşturmaya başlayan mülteciler için “ülkelere göndermeyeceğiz” sözlerini tartışırken, Türkiye’deki Suriyelilere sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin çarpıcı veriler ortaya çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün bu verileri İstanbul’da gerçekleştirilen Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesi Göç ve Sağlık Yüksek Düzeyli Toplantısı’nda paylaştı. Veriler sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Türkiye bulunan Suriyeli göçmenlere sunulan sağlık hizmetlerinden bahseden Fahrettin Koca şunları söyledi:

“Suriye krizinin başladığı günden bugüne kadar Türkiye kendi vatandaşlarına sunduğu kalite ve hizmette ayrım gözetmeksizin Suriyeli misafirlerine de bu çerçevede sağlık hizmeti sunmaktadır.

Temel sağlık hizmetlerine erişimi artırmak amacıyla 29 ilde 185 Göçmen Sağlığı Merkezi faaliyete geçirilmiştir.

Bu göçmen sağlığı merkezlerinde ülkemize göç etmek zorunda kalan 787'si hekim, 34'ü diş hekimi, 1149'u hemşire olmak üzere yaklaşık 4 bin Suriyeli sağlık çalışanı gerekli adaptasyon eğitimleri verildikten sonra istihdam edilmektedir.

2.3 MİLYON AMELİYAT

Göçmen sağlığı merkezlerinin dışında ikinci veya üçüncü basamakta sağlık hizmetine ihtiyaç duyulması halinde doğrudan sağlık hizmeti sunumu sağlanmaktadır.

Bu çerçevede bugüne kadar Suriyelilere yaklaşık 97 milyon poliklinik hizmeti verilmişken 3 milyonun üzerinde yataklı tedavi hizmeti sunulmuştur.

Yataklı tedavi hizmetinin yanında 2.6 milyon ameliyat gerçekleştirilmiş, 754 bin Suriyeli bebeğimiz sağlık tesislerimizde hayata gözlerini açmıştır.

MİSAFİRPERVERLİK

Elbette böylesine yüksek rakamların olduğu sağlık hizmeti sunumu Türk sağlık sistemi üzerinde ciddi anlamda ilave bir yük oluşturmuştur.

Bu zorlukları aşmamızdaki en önemli gücümüz Türk insanının misafirperverliği ve sağlık çalışanlarımızın adanmışlığı olmuştur.

Zaman içerisinde bu yükün hafifletilmesi adına iş birliği ortaklarımız haline gelen Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Birliği'ne de bu vesileyle teşekkürlerimi sunmak isterim.”

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