Ülkede maymun çiçeği hastalığı tespit edilen ilk hasta konuştu

Maymun çiçeği vakalarının görüldüğü Brezilya'da hastalığa yakalanan ilk insan kamuoyuna açıklamalarda bulundu.

Sozcu.com.tr

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Son dönemde birçok Avrupa ve Batı ülkesinde maymun çiçeği salgını patlak verirken, vaka sayılarının artış gösterdiği Brezilya’da da bu hastalığa yakalanan ilk hasta kamuoyuna açıklamalarda bulundu. Brezilya medyasına konuşan 41 yaşındaki adam bir süredir tecrit altında tutulduğu Emilio Ribas Enfeksiyon Enstitüsü’nde konuştu.



Avrupa’ya gittikten sonra hastalığa yakalanan ve virüsün bulaştığı resmi olarak tespit edilen ve ismini açıklamak istemeyen adam sağlık durumunun iyiye gittiğini ve tecrit altında tutulduğunu söyledi. İsmini açıklamayan hasta, “En iyi korunma yöntemi gerçek bilgidir ve ben de bilime inanıyorum ve burada tedavime devam ediyorum” dedi.

Brezilyalı hasta yaşadığı semptomları da kamuoyuna duyurdu. Mayıs ayının sonunda Avrupa’dan Brezilya’ya dönüş yaptığı sırada ilk semptomların ortaya çıktığını söyleyen hasta birçok belirti gösterdiğine dikkat çekti.

Belirtiler arasında yüksek ateş, aşırı yorgunluk, baş ağrısı ve gözlerin arkasında oluşan ağrı olduğunu söyledi. Avrupa tatilinden annesiyle dönen adam annesinin sağlık durumunun iyi olduğunu da dile getirdi.

İsmini açıklamayan hasta vücudunda 60’tan fazla yara oluştuğunu da dile getirdi.

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