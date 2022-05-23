Uzmanlar açıkladı: Sadece üç saniyelik egzersizler bile zindeliğinizi artırabilir

Spor yapmaya üşeniyor musunuz? Egzersiz yapma kararı alıp sonra başlamadan bırakıyor musunuz? O zaman uzmanların size iyi bir haberi var. Buna göre sadece 3 saniyelik egzersizler bile sağlığınıza iyi gelebilir.

Sozcu.com.tr

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Avustralya’daki Edith Cowan Üniversitesi’nde egzersiz ve spor bilimi direktörü olan Profesör Ken Nosaka, İskandinav Tıp ve Spor Bilimi Dergisi’nde yayınlanan “üç saniyelik” çalışmasıyla gücünüzü artırabileceğinizi açıklıyor.

Daily Mail’de yer alan habere göre, bir ay boyunca, haftada beş gün sadece birkaç saniyelik egzersizler yapmak zindeliğinizi artıracak.

Eğer egzersiz yapmak için vaktiniz ya da haliniz yoksa bu kısa yöntemleri uygulamak size fayda sağlayabilir…

ÜÇ SANİYE AĞIRLIK KALDIRIN

Profesör Nosaka’nın “üç saniyelik” çalışmasında, 39 katılımcı, dört hafta boyunca haftada beş gün ağırlık kaldırdı. Kendilerine ağır gelen bir dambılı yavaşça indirenler en fazla gelişmeyi gördüler, genel kas güçleri yüzde 11,5 arttı.

BEŞ SANİYE OTURUN

Profesör Nosaka, sekiz hafta boyunca günde on defa olmak üzere, haftada üç kez “bir sandalyeye yavaşça oturarak”, kişinin kendi vücudunu kademeli olarak düşürme teması üzerine başka bir çalışma tasarladı. Çalışmanın sonunda, katılımcılar kas güçlerinde büyük bir artış gördüler.

30 SANİYE KOL YA DA BACAĞINIZI ESNETİN

Sydney Üniversitesi Tıp Profesörü Kardiyolog Chris Semsarian, ofiste kollarınızı ve bacaklarınızı düzenli olarak germenizi öneriyor. “Sırtınızı duvara dayadığınız ve kollarınızı başınızın üzerine kaldırdığınız egzersizler yapın, bunu, duruşunuza yardımcı olması için gün ortasında iş kıyafetlerinizle yapabilirsiniz.”

60 SANİYE SQUAT YAPIN

Ünlü antrenör Zana Morris, süper fit müşterileri yurtdışına seyahat ettiğinde, fitness seviyelerini korumak için günde bir dakikalık squat öneriyor.

60 SANİYE BURPEE YAPIN

Daha fazla egzersize mi ihtiyacınız var? WithU isimli fitness uygulamasında uzman fitness koçu Omar Mansour, sizi terletecek, karın bölgenizi güçlendirecek ve kalp atış hızınızı yükseltecek bir burpee antrenmanını öneriyor.

İKİ DAKİKA MERDİVEN ÇIKIN

Kinesiyoloji Profesörü ve Kanada’daki McMaster Üniversitesi’nden Martin Gibala, kısa süreli şiddetli egzersizlerin zindeliği artırabileceğini söylüyor. Gibala, çalışmalarından birinde, merdiven çıkmayı araştırdı. “Haftada üç kez, bir kat merdiveni bir dakika boyunca şiddetle inip çıkmayı tekrarlarsanız, size fayda sağlayabilir” diyor.

BEŞ DAKİKA KÖPEK DURUŞU YAPIN

Uzmanlar, günde sadece beş dakikalık yoganın; kan basıncınızı, kalp atış hızınızı düşürebileceğini ve düzenli nefes almanıza yardımcı olabileceğini söylüyor.

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