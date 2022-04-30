Uzmanlar açıkladı: Sağlıklı sperm için bu besinlerden uzak durun, torunlarınızı da etkileyebilir

Alman ve Çinli bilim insanları sperm kalitesinin uzun vadede iki nesil sonrasını bile etkileyebileceğini açıklayarak belli gıdalardan uzak durulması gerektiğini açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Almanya’nın çok okunan gazetelerinden Bild bugün dikkat çekici bir araştırma ve röportaj yayınladı… Mannheim Üniversitesi Tıp Merkezi’nde görevli profesör Berthold Hocher’in önderliğindeki bir araştırma grubunun yaptığı inceleme sonucunu ve açıklamalarını yayınlayan Bild, bazı gıdaların sperme zarar verdiğini ve dolayısıyla kişilerin torunlarının da sağlığını olumsuz etkilediğini aktardı.

Mannheim Üniversitesi Tıp Merkezi’nde görevli Profesör Berthold Hocher gazeteye konuştu. Hocher, “Çocuğun baba tarafının yüksek yağ, tuz ve karbonhidratlar tüketmesinin çocukta ağır böbrek rahatsızlıklarına sebep olduğu belirlendi. Bu zamana kadar çocuğun anne tarafından bu tür rahatsızlıkların aktarıldığı düşünülüyordu fakat ilk kez baba tarafından da hastalıkların en az 2 nesil aktarıldığı kayıtlara geçti” dedi.

Çin’de bulunan üniversitelerle yapılan araştırma sonuçlarını paylaşan Hocher, “Sağlıksız beslenmenin sperm kalitesine etkisi ve oradan da metabolizma ve böbrek rahatsızlıklarını iki nesil sonraya aktardığı belirlendi. Böbrek rahatsızlıkları sonraki nesle aktarılırken, ikinci nesilde de etkisinin olduğu görüldü” dedi.

“DENGELİ BESLENİN”

İncelemelerin deney fareleri üzerinde yapıldığını açıklayan Profesör Hocher, “Fakat genetik miras mekanizması çok temel olduğu için insanlarda farklı sonuç çıkmasına çok şaşırırım” dedi. Bild gazetesi, sperm kalitesinin iyi olması için kişilerin beslenmeye dikkat etmeleri gerektiğini de aktardı.