Uzmanlar açıkladı: Uzun Covid-19 geçirenler bu testi yapsın

Dünya çapında 6 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan ve 532 milyondan fazla insana bulaşan corona virüsü salgınının yarattığı "Uzun Covid-19" sendromu çok sayıda insanın yaşam kalitesini etkiliyor. Bilim insanları, bireylerin uzun Covid-19 geçirip geçirmediğini anlamak için bir test önerisinde bulundu.

Sozcu.com.tr

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Bütün dünyada endişe yaratan corona virüsü birçok hastada “Uzun Covid-19” denilen bir sendroma sebebiyet vererek milyonlarca insanın hayatını olumsuz etkiliyor… Corona virüsünün bazı semptomlarının geçmemesiyle kendini gösteren “Uzun Covid-19”, corona virüsü bulaşan fakat hafif semptomlarla bunu geçiren kişilerde de ortaya çıkıyor.

Fakat bilim insanları, test yaptırmayan ve geçen aylarda ya da yıllarda corona virüsü geçirdiğinden şüphe eden kişilere çok basit bir test yapılmasını önerdi. Uzmanlar, hastalandığından şüphelenen ve uzun Covid-19 sendromu yaşayan kişilerin belli basit testler yapmasının uygun olacağını söyledi.

YANIK PLASTİK GİBİ KOKUYOR

Corona virüsü salgınıyla birlikte insanların koku ve tat alma duygularının değiştiğine dikkat çeken uzmanlar Covid-19’dan iyileşen bireylerin koku alma duyularının bozulduğunu söyledi. Bilim insanları uzun corona virüsü sendromundan muzdarip kişilerin sıcak kahveyi kokladığında yanık plastik kokusu aldığını açıkladı.

Communications Medicine’de yer alan araştırmada, kahvede bulunan bir koku molekülünün insan bedenindeki koku ve tat alma duyusunu tetiklediğini ortaya çıkardı. Kahvedeki yaklaşık 100 aroma bileşeninden sadece birinin hissedildiği belirtildi.

Araştırmayı yürüten Reading Üniversitesi’nde görevli Doçent Doktor Jane Parker, “Gıdalardaki aroma bileşenlerinin bedenini tetiklediğini ortaya çıkardık. Bu da koku ve tat almanın sadece kafada olmadığını gözler önüne serdi” dedi.

Araştırmayı yürüten Simon Gane ise çalışmaların devam ettiğini moleküllerin nasıl fark edildiğinin anlaşılması için uzun bir araştırma sürecine ihtiyaç olunduğunu dile getirdi. Bilim insanları koku duygusunu değiştiren gıdaları da sıraladı.

Bilim insanları kahve, soğan, sarımsak, tavuk ve yeşil biberde koku duygusunun bozulduğuna dikkat çekti.

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