Uzmanlar artan cilt kanseri vakalarına karşı uyardı

Uzmanlar, öldürücü kanser vakalarının İngiltere'de rekor seviyelere ulaştığı konusunda uyardı.

Sozcu.com.tr

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Cilt kanseri tanılarının, her beş kişiden birinin etkilenmesiyle çarpıcı biçimde arttığını belirten araştırmacılar, yaşlandıkça riskin arttığını ve insanların korunmasız olarak güneş ışığına çok fazla maruz kaldığını belirtiyor.

NHS Digital ve İngiliz Dermatologlar Derneği tarafından analiz edilen rakamlara göre, İngiltere’de 2019’da 224.000 ve 2013 ile 2019 arasında da 1,4 milyondan fazla kişide cilt kanseri kaydedildi.

Sun’da yer alan habere göre, kayıtlı vakalarda 2013’ten 2019’a kadar yüzde 26’lık bir artış meydana geldi.

“TEDAVİ İÇİN KAYNAĞA VE İŞGÜCÜNE İHTİYACIMIZ VAR”

İngiliz Dermatologlar Derneği başkanı Dr. Tanya Bleiker, “İngiltere’de yılda çeyrek milyon cilt kanseri vakasına hızla yaklaşıyoruz. Her beş kişiden birinin yaşamları boyunca cilt kanseri olacağını tahmin ediyoruz.”

“Bu ülkede cilt kanserini önlemek için daha fazlasının yapılması gerekirken, vakalardaki artışla mücadele etmek için mevcut kaynakları da artırmamız gerekiyor. Doktorlar, yılda çeyrek milyon cilt kanseri vakasını yönetme zorluğuyla başa çıkacaklarsa, daha fazla kaynağa ve daha iyi işgücü planlamasına ihtiyaçları olacak” dedi.

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