Uzmanlar uyardı: Birçok insan kalp rahatsızlığının farkında değil

İngiliz araştırmacılar, ölümcül kalp rahatsızlığıyla yaşayan insanların sayısının yirmi yılda yaklaşık dörtte üç oranında arttığı konusunda uyarıyor.

Sozcu.com.tr

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Leeds Üniversitesi’nden bilim insanları, ölümcül kalp hastalığı riskiyle yaşayan yüz binlerce insan olduğunu ama bu kişilerin riskleri bilmediğini, hastalığın sebepleri arasında da yaşlanan nüfusun ve obezitenin etkili olduğunu söylüyorlar.

Sun’da yer alan habere göre, araştırmacılar, ölümcül kalp rahatsızlığına sahip insanların sayısının en yaygın dört kanser türüne (meme, prostat, akciğer ve bağırsak) sahip insan sayısını geçtiği konusunda uyarıyor.

Leeds Üniversitesi’nden uzmanlar, 1998 ve 2017 yılları arasında yıllık kalp ritim bozukluğu vakalarını hesaplamak için İngiltere’deki 3.4 milyon kişiden gelen aile hekimliği ve hastane verilerini analiz etti. Araştırmacılar, vakalardaki artışın esas olarak yaşlanan ve daha sağlıksız bir hale gelen nüfustan kaynaklandığını söyledi.

Araştırma İngiliz Kalp Vakfı tarafından finanse edildi ve The Lancet Regional Health’te yayınlandı.

BELİRTİLERE DİKKAT…

İngiliz Kalp Vakfı’nın Tıbbi Direktörü Profesör Sir Nilesh Samani, “Şu anda kalp ritim bozukluğu ile yaşayan insan sayısındaki büyük artış şaşırtıcı ve buna ek olarak, daha birçok insan da kalbinde felç riskine sahip olduğunun farkında olmayacak.”

Sadece İngiltere’de yıllık kalp ritim bozukluğu (atriyal fibrilasyon) tanısı, 1998’de 117.880’den yüzde 72’lik bir artışla 2017’de 202.333’e ulaştı.



Kalp ritim bozukluğu, tüm felçlerin üçte birinden sorumludur ve ayrıca kalp yetmezliği riskini artırır. Ayrıca bazı uzmanların beyinde görünen ve bunamayı tetikleyebileceğini düşündüğü kan pıhtılarına da neden olabilir.

Rahatsızlığın belirtileri arasında çarpıntı, halsizlik, yorgunluk, sersemlik hissi, baş dönmesi ve nefes darlığı yer alıyor.

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