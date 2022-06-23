Uzmanlar uyardı: İlaca dirençli bel soğukluğu virüsü tehdit oluşturuyor

Avustralya'da bir adamın ilaca dirençli bel soğukluğuna yakalanması yetkilileri harekete geçirdi. Uzmanlar uyardı: Yeni varyant büyük bir küresel halk sağlığı tehdidi oluşturuyor.

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Avustralya’da bir adamın bel soğukluğunun ilaca dirençli bir versiyonuna yakalanması bilim insanlarını harekete geçirdi.

Bilim insanları ‘süper bel soğukluğu’ hastalığının ‘büyük bir küresel tehdit’ oluşturduğu konusunda uyardı.

Kimliği belirsiz 50 yaşlarındaki adamın Kamboçya’da tatildeyken bir hayat kadınıyla korunmasız cinsel ilişkiye girdiği ve virüsü buradan kaptığı belirtildi. Adam, beş gün sonra eve döndüğünde ilk belirtileri görmeye başlayınca hemen bir sağlık kurumuna başvurdu.

ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ BAŞARISIZ OLDU

Tıbbi testler bel soğukluğu olduğunu ortaya çıkardı ve kendisine hastalığın tedavisinde kullanılan antibiyotiklerden verildi.

İlaçlar semptomlarını ortadan kaldırsa da tekrar yapılan test yine pozitif çıktı. Bu da tedavinin teknik olarak başarısız olduğu anlamına geliyordu.

Doktorlar, yeni varyantı “ilaca son derece dirençli” ve daha önce görülenlerden farklı olarak nitelendirdi. Yayılmasına izin verilirse, bel soğukluğunu tedavi edilemez hale getirebileceği konusunda uyardılar.

‘KÜRESEL DÜZEYDE TEHDİT OLUŞTURUYOR’

Avusturya Sağlık ve Gıda Güvenliği Ajansı’ndan Dr Sonja Pleininger, son vakanın ardından ortaya çıkan yeni bel soğukluğu varyantının ‘büyük bir küresel halk sağlığı tehdidi oluşturduğunu’ söyledi.

“Bu tür suşlar sürekli bulaşı sağlamayı başarırsa, birçok bel soğukluğu vakası tedavi edilemez hale gelebilir” dedi.

Uzmanlar, bel soğukluğu bakterilerini hedefleyen yeni ilaçlar ve/veya etkili bir bel soğukluğu aşısının oluşturulmasının ilaca dirençli varyantların etkisini sınırlamak için çok önemli olduğunu ekledi.

VAKA TEKRARLAYABİLİR…

Ancak Eurosurveillance dergisinde adamın davasını detaylandıran uzmanlara göre, Kamboçyalı seks işçisinin izi sürülemedi, bu da durumun kendini tekrar edebileceği anlamına geliyor.

Bel soğukluğu en yaygın cinsel hastalıklar arasında yer alıyor. ABD’de her yıl yaklaşık 680 bin kişi bel soğukluğu tedavisi görüyor.

Hastalığın semptomlarının başlıcaları, vajina veya penisten kalın yeşil veya sarı akıntı ve idrar yaparken meydana gelen ağrıyı içeriyor.

CİDDİ SORUNLARA YOL AÇIYOR

Hastalık tedavi edilmezse, kadınlarda kısırlık ve potansiyel olarak yaşamı tehdit eden pelvik inflamatuar gibi ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Hamilelerde ve yeni doğan bebeklerde kalıcı körlüğe neden olabilir.

Son birkaç yılda süper türler ortaya çıkmasına rağmen, çoğu bel soğukluğu varyantı halen tedavi edilebiliyor. Ancak özellikle Asya-Pasifik bölgesinde seftriaksona dirençli bir tür bel soğukluğu vakaları artıyor.

Şubat ayında, İngiliz sağlık yetkilileri, önceki birkaç ay içinde genetik olarak benzer dört vaka tespit ettikleri konusunda uyarmıştı.

Avusturyalı adamın yakalandığı yeni tür virüsün, Avrupa’da bel soğukluğu tedavisinde kullanılan iki ön cephe antibiyotikten biri olan azitromisine direnç gösterdiği belirtildi.

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