Vaka sayıları arttı, İl Sağlık Müdürü uyardı: Kapalı alanlardan uzak durun

Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, vaka sayılarının beş kat arttığını belirterek "Kapalı alanlardan uzak durun" çağrısında bulundu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz'da vaka sayıları hakkında bilgiler vererek alınacak tedbirleri hatırlattı.

Ülke genelindeki vaka sayısı artışı ile birlikte Düzce'de de vakaların arttığına değinen Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, “Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca, korona virüs vakalarının son hafta verileri ile ülkemizde dört kat kadar daha arttığını dile getirmişti. Bizim ilimizde de Türkiye ile paralel şekilde aynı orantılı bir artış söz konusu. Hatırlarsınız bayram tatili zamanı ve bayramdan önce 50'li, 60'lı, 80'li vakalardan bahsediyorduk. Geldiğimiz süreçte şimdi günlük ortalamamız; 240-250-260 gibi rakamlara geldi. Bu da daha önceki dalgalanmalarda da virüsün dalgalanmalarında da yapmış olduğumuz mücadelede tecrübelerimiz var ve silahlarımız belli” dedi.

HATIRLATMA DOZU

Dr. Yasin Yılmaz ayrıca vatandaşların hatırlatma dozunu mutlaka yaptırması gerektiğini belirterek, kendisini hasta hissedenlerin de kapalı alanlardan uzak durması çağrısı yaptı. Sağlık Müdürü Yılmaz şöyle konuştu:

“Hatırlatma dozumuzu bakanımızda vurgulamıştı. Bizler de ilimizde bayram tatili ile birlikte sağlık tesislerimizde hatırlatma dozlarının yapımına başlamıştık. Korona virüse karşı bilinen en etkili silah olan hatırlatma dozlarını mutlaka sağlık tesislerimizde yapmak için vatandaşlarımızı bekliyoruz. Bunun dışında kabalalık alanlarda maske ve mesafeye özellikle 50 yaş üzerindeki kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın dikkat etmesini istiyoruz.

Kendisinde; nezle, grip, hapşırma, öksürme ve kırgınlık gibi birtakım rahatsızlıklar hisseden vatandaşlarımızın da mümkün olduğu kadar kapalı alanlardan uzak durmalarını, kendilerini belli bir süre izole etmelerini, sağlık testlerine müracaat etmelerini özellikle istirham ediyoruz.” İHA