Yasaklar ve kısıtlamalar kalktı Covid-19 geri döndü

Çin'de corona virüsü yasaklarının gevşetilmesi sonrasında vaka ve ölüm sayıları artarken paylaşılan video ve görüntülerde hastaların koridorlarda doktor ve hemşire beklediği görülüyor.

Sozcu.com.tr

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Corona virüsü salgınının başladığı Çin 2 yılı aşkın bir süredir devam eden “Sıfır Covid-19” uygulamasını rafa kaldırdıktan sonra sağlık sistemi adeta çöktü.

Son dönemde vaka ve ölüm sayılarının hızla arttığı ve bilim insanlarının, “Yeni bir mutasyon ortaya çıkabilir. Çin’de yaşayanların bağışıklığı son yıllarda düştü. Bu da Covid-19’un yeni türlerinin ortaya çıkmasına sebebiyet verebilir” diye uyarıda bulunduğu Çin’de çekilen görüntüler ise durumun vahametini gözler önüne serdi.

ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından Washington Post, Çin’deki hastanelerde çekilmiş sosyal medya videolarını paylaşarak hastanelerde doluluk oranının çok yüksek olduğunu yazdı. Gazete, “Acil servislerde çok sayıda hasta var, hastalar kontrol olmayı beklerken koridor kenarlarında uyuyorlar. Bir hastanedeki doktor ve hemşirelerin yarısı yok çünkü Covid-19 testleri pozitif çıkmış” ifadeleriyle bölgede yaşanan kaos ve paniği gözler önüne serdi.

Washington Post muhabirleri son dönemde Çin’deki popüler sosyal medya uygulamaları Weibo ve Douyin’de paylaşılan fotoğraf, video ve metinleri incelerken özellikle büyük şehirlerdeki hastanelerde baskının yoğun olduğu sonucuna varıldı. Çin’in doğu yakasındaki nüfus yoğunluğu yüksek bölgelerde de hastanelerde doluluk oranının yüksek olduğu belirtildi.