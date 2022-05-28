Yaz geldi, kâbus geri döndü! Ölü sayısı artıyor

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nde vaka sayısı arttı. Sivas’ta kene ısırığı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi. Uzmanlar, artan vaka sayısı sonrası halka önemli uyarılarda bulundu.

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Sivas’ın Divriği ilçesi Eğrisu köyünde hayvancılıkla uğraşan Kemal Kaymak 24 Mayıs tarihinde yüksek ateş şikâyeti ile Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Kaymak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yakınları tarafından teslim alınan Kaymak'ın cenazesi, Eğrisu köyünde toprağa verildi.

İLDE ÖLÜ SAYISI 3’E ÇIKTI

Kaymak’la birlikte KKKA hastalığından hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

ERZİNCAN’DA DA VAKALAR ARTTI

Erzincan'da yaz mevsimi ile birlikte kene ısırması ile ortaya çıkan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakalarında artış yaşanıyor.

Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Faruk Karakeçili, bu artışın ağustos-eylül ayına kadar devam edeceğini söyledi.

Uzmanlar; ateş, halsizlik, eklem ağrıları gibi bulguları olan kişilerin araziye çıkıp çıkmadığının yanı sıra çiftçilik yapıp yapmadığını sorguluyor.

Erzincan'da mayıs ayı itibariyle vakalar görülmeye başlarken 8 kişiye KKKA tanısı koyuldu. Bu kişilerden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

VAKALARDAKİ ÖLÜM ORANINA DİKKAT ÇEKTİ

Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, “Genellikle her yıl 400 civarında yeni vaka tespit edilmektedir. Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığı(KKKA) ciddi bir hastalıktır. Ölüm oranı yüzde 5’tir. O yüzden kesinlikle ihmal edilmemesi gerekir” dedi.

KENEDEN KORUNMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Doç. Dr. Faruk Karakeçili vatandaşlara alabilecekleri tedbirler konusunda da uyarıda bulunarak, şunları söyledi;

*Kırsal bölgeye giden veya piknik yapmaya gidenlerde neler yapılabilir? En basit ve en etkili yöntemlerden biri, pantolan paçalarının çorap içine sokulması, açık renk kıyafet giyinilmesi, sandalet yerine kapalı ayakkabı giyinilmesi, eğer kırsal bölgeye biz gidiyorsak böcek kovucu ilaçları pantolon paçalarına veya ayaklarımıza sıkılması gibi çok basit önlemler alınabilir.

*Bir diğer önemli nokta da kırsal kesimden dönüşte mutlaka üzerimizi kontrol edeceğiz. Kene yapışır ama biz fark etmeyebiliriz. Eğer varsa bizim bulmamız gerekmektedir. İHA