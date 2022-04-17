‘Yoğun bakım yatakları tam kapasite hizmet veremiyor’

Türk Yoğun Bakım Uzmanları Derneği, meslekteki sorunlara ilişkin yaptığı açıklamada mevcut sorunlara ek olarak iş yükünü artıracak uygulamalara karşı çıktı. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamada "Hemşire eksikliği nedeniyle yoğun bakım yatakları tam kapasite hizmet verememektedir" denildi.

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Türk Yoğun Bakım Uzmanları Derneği tarafından yapılan açıklamada, mevcut sisteme ek olarak yeni bir ana dalın yoğun bakım alanına açılmasının sorunları çözmeyeceği vurgusununda bulunuldu.

Dünyada pek çok ülkede yoğun bakımın ayrı bir uzmanlık alanı olduğunu belirten Türk Yoğun Bakım Uzmankarı Derneği, Türkiye’de de yoğun bakım uzmanlığının 2011 yılında Kanun ile oluşturulduğunu ve 10 yılı aşkın süredir, yan dal uzmanlık eğitimi sonrası elde edilen bir uzmanlık dalı olduğunu hatırlattı.

Türk Yoğun Bakım Uzmanları Derneği’nin açıklaması şöyle devam etti:

EĞİTİMDEKİ SORUNA DİKKAT ÇEKİLDİ

*Anesteziyoloji ve Reanimasyon, İç Hastalıkları, Göğüs Hastalıkları, Genel Cerrahi, Nöroloji, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanları; Yan Dal Uzmanlık Sınavı (YDUS) ile üç yıllık yan dal eğitimi sonrası Yoğun Bakım Yan Dal Uzmanı olurlar.

*Ülkemizde, yoğun bakım uzmanlığını besleyen altı ana dal olmasının getirdiği bir takım zorluklar, eğitim programlarındaki ve hizmet sunumundaki standardizasyon sorunları henüz üzerinde çalışılan konulardır.

“YOĞUN BAKIM ALANI TAM BİR KARMAŞAYA İTİLECEKTİR”

*Ülkemizde yoğun bakım ünitelerinin yataklarının önemli bir kısmında palyatif bakım hastaları yatmaktadır. Hemşire eksikliği nedeniyle yoğun bakım yatakları tam kapasite hizmet verememektedir. Mevcut sisteme ek olarak yeni bir ana dalın yoğun bakım alanına açılması sorunları çözmeyeceği gibi, yoğun bakım alanı tam bir karmaşaya itilecektir.

*Yoğun bakım yan dal uzmanlığının Türkiye’nin en genç uzmanlık alanı olması nedeniyle birçok hekim yoğun bakım bilimini gelişmiş ülkeler seviyesine çıkarma hevesi ve arzusu ile çalışmaktadır. Pandemi ile birlikte yoğun bakım uzmanlarının önemi anlaşılmış ve yoğun bakım uzmanları hasta yönetiminin merkezi konumuna gelmişlerdir.”

“ŞİDDETLE KARŞI ÇIKIYORUZ”

Yoğun bakım yan dalının aynı hızda gelişmeye devam etmesi, motivasyonun azaltılmaması için Türk Yoğun Bakım Uzmanları Derneği, yapılması beklenen uygulamalara karşı çıktı. Derneği açıklamasında, “Yoğun bakım uzmanlarının 3. basamak yoğun bakım üniteleri dışındaki birimlerde çalıştırılmasına, yeni bir ana dalın yoğun bakım yan dal eğitimine eklenmesine, üç yıllık yan dal eğitim programı dışında uzmanlık hakkı, belge, sertifika veya diploma verilmesine şiddetle karşı çıkıyoruz!” denildi.

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