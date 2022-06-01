Yüksek tansiyona karşı çözüm zencefil mi?

Yüksek tansiyonu düşürmek için yapılan bir araştırma, günlük zencefil tüketiminin yetişkinlerde kronik hastalıkların önlenmesi için faydalı olabileceğini ortaya koyuyor.

Sozcu.com.tr

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Kan basıncı seviyelerini düşürmesi tavsiye edilen veya yüksek kan basıncı geliştirme riskini azaltmak isteyen birçok insana yardımcı olabilecek bu çalışma, günlük zencefil tüketimiyle yetişkinler arasındaki kronik hastalıkların ilişkisini araştırdı.

Express’te yer alan habere göre, PubMed.gov’da yayınlanan çalışmaya, yaşları 18 ile 77 arasında değişen toplam 4628 katılımcı (1823 erkek ve 2805 kadın) katıldı.

Araştırmacılar, “elde edilen veriler, zencefilin bazı kronik hastalıklara, özellikle hipertansiyon ve kalp rahatsızlıklarına karşı potansiyel bir koruyucu özelliğinin yanı sıra hastalık olasılığını azaltma yeteneğine sahip olduğunu gösteriyor” dedi.

DOĞRU BESLENMEK HER ŞEYİ DEĞİŞTİRİYOR

ABD’li tıp merkezi Mayo Clinic de, “Tam tahıllı besin, meyve, sebze ve az yağlı süt ürünleri açısından zengin, doymuş yağ ve kolesterolden yoksun bir diyete uymak, kan basıncınız yüksekse kan basıncınızı 11 mm Hg’ye kadar düşürebilir” diyor.

Uzmanlar, yüksek tansiyonun genellikle hiçbir belirti göstermediğini ve yüksek tansiyonu olan birçok kişinin bunu bilmediğini belirtiyor.

Özellikle 40 yaşın üzerindeyseniz, her beş yılda bir sağlık kuruluşuna giderek kendinizi kontrol ettirmeniz gerekiyor.

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