Yunanistan’da Covid-19 hortladı: Her 5 kişiden 1’ine tekrar bulaştı

Corona virüsü salgını birçok ülkede yeniden etkisini artırmaya başladı... Bu ülkeler arasında yer alan Yunanistan'dan dikkat çekici bir açıklama geldi.

Sozcu.com.tr

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Yunanistan’da resmi verilere göre Covid-19’un tekrar endişe verici boyutlara ulaştığı ortaya çıktı. Resmi verilere göre son haftalarda Yunanistan’da her 5 kişiden 1’inde yeniden Covid-19 tespit edildi.

Omicron varyantının artması ve aşılamada yaşanan aksaklıkla sebebiyle corona virüsünün tekrar artış gösterdiği belirtildi. Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu’nun paylaştığı verilere göre corona virüsünü yenmeyi başaran kişilerin tekrar hastalandığı duyuruldu.

27 Aralık 2021 ile Temmuz 2022 arasında 280.865 insanın tekrar hastalandığı da kayıtlara geçti. Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu’nun başkan yardımcısı profesör Dimitris Paraskevis, “Son haftalarda tekrar hastalananların sayısında büyük bir artış var. Bunların 3 sebebi var. Birincisi Omicron BA.5’in bağışıklık sistemini geçmeyi başarması. Aşılamada yavaşlık ve Covid-19 hastalarının artması” dedi.