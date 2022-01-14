1984 yılında bulunan Mars’a ait parça, bilim dünyasını ikiye böldü

Bilim insanları, Mars'tan gelen dört milyar yıllık bir göktaşının, eski, ilkel Mars yaşamına dair hiçbir kanıt içermediğini söyledi. Ancak kayayı inceleyen bir başka ekip 1996 yılında Mars'ta yaşam olduğuna dair kanıtlara ulaştıklarını söylemişti.

Sozcu.com.tr

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Mars’ın ıslak ve erken geçmişi sırasında, kayanın yakınında, gezegenin çevresindeki yüzeyini ısıtan en az iki çarpma meydana geldi, üçüncü bir çarpma ise onu milyonlarca yıl önce kızıl gezegenden sektirip uzaya gönderdi. Kaya, 1984 yılında Antarktika’da bulundu. Araştırmacılara göre, henüz Mars’tayken kayadaki çatlaklardan geçen yeraltı suyu, mevcut olan küçük karbon kürelerini oluşturdu.

Şimdi, 1984 yılında bulunan kaya parçası ile ilgili bilim dünyası ikiye bölünmüş durumda.

MARS’TA YAŞAM VAR MIYDI?

1996’da NASA liderliğindeki ekip, kayadaki organik bileşiklerin canlılar tarafından bırakılmış gibi göründüğünü açıklamıştı. Diğer bilim insanları konuya şüpheci yaklaştılar ve son olarak Carnegie Bilim Enstitüsü’nden Andrew Steele tarafından yönetilen ekip, kaya parçasındaki kalıntıların canlı yaşamın kanıtı olmadığı sonucuna vardı.

Steele, göktaşından alınan küçük örneklerin, karbonca zengin bileşiklerin aslında suyun; büyük olasılıkla tuzlu suyun kayanın üzerinde uzun süre akması sonucu oluştuğunu söyledi. Bulgular Science dergisinde yayınlandı.

PERSEVERANCE’IN ÖRNEK TOPLAMASI BEKLENİYOR

Ancak orijinal çalışmada yer alan iki bilim insanı, 1996’daki gözlemlerinin arkasında olduklarını söyledi. NASA’nın Houston’daki Johnson Uzay Merkezi’ndeki astromateryal araştırmacıları Kathie Thomas-Keprta ve Simon Clemett, “Sunulan veriler göktaşı hakkındaki bilgimize aşamalı olarak katkıda bulunurken, yorum pek yeni değil ve araştırma tarafından desteklenmiyor” diye yazdı. “Göktaşında desteklenmeyen spekülasyonlar, organik maddenin kökenini çevreleyen bilmeceyi çözmek için hiçbir katkı sunmuyor” diye eklediler.

Steele, diğer araştırmacılar tarafından yapılan ölçümleri övdü ve yaşam iddia eden hipotezlerinin o sırada makul bir yorum olduğunu kaydetti. Ancak Steele’e göre Mars’ın mikrobiyal yaşamı olup olmadığını kanıtlamanın tek yolu, analiz için Dünya’ya numune getirmek. NASA’nın Perseverance Mars gezgini, yaklaşık on yıl içinde Dünya’ya geri dönmek için şimdiden altı örnek topladı.

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