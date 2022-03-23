3D yazıcıyla kısırlığı tedavi etmeye çalışıyorlar

Bilim insanları kısırlığı tedavi etmek için 3D yazıcıyla yapay olarak sperm üretmeyi araştırıyor.

Sozcu.com.tr

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British Columbia Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen projede ekip, erkek kısırlığının en şiddetli şekli olan obstrüktif olmayan azospermi (NOA) yaşayan bir hastadan kök hücreler aldı. Alınan kök hücreler daha sonra ekildi ve insan seminifer tübüllerine benzeyen yapay tüpler oluşturmak için bir Petri kabına 3D olarak basıldı. Laboratuvarda üretilen tüpler, 12 gün sonra hücreleri canlı tutmayı başardı.

UBC üroloji yardımcı doçent Dr Ryan Flannigan, “Kısırlık çiftlerin yüzde 15’ini etkiler ve erkek faktörleri bu vakaların en az yarısını oluşturur” dedi.

Dr Flannigan, bir tedavi bulmak için önümüzde uzun bir yol varken”, başarılı olursa, şu anda başka seçeneği olmayan çiftler için yeni doğurganlık tedavilerine kapı açabileceğini” paylaştı.

Araştırmacıların bir sonraki hedefi: 3D baskılı hücreleri gerçekten sperm üretmeleri için eğitmek. Bunu başarırlarsa, yapay tüpler sonunda yumurtaların döllenmesine yardımcı olunabilir ve kısırlığın kaynağını bulmaya, tedavi etmeye yaklaşılabilir.

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