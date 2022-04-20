71 metrelik fütüristik yat resmen tanıtıldı

Denison, SkyStyle tarafından tasarlanan 71 metrelik özel bir yat konsepti olan Project UNIQUE 71’i tanıttı.

Sozcu.com.tr

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Standart boyut

Tasarımcılar Lucas Colombo ve Max Pardo tarafından ortaya çıkarılan süper yat için, iki tasarımcı bir uçak kabininde mümkün olanın sınırlarını test etmek amacıyla Boeing gibi havacılık devleriyle birlikte çalıştı.

Fütüristik bir yapıya sahip yat, konukların bir güverteden diğerine geçmelerine yardımcı olmak için bir asansöre sahip.

Özel süitlerle birlikte 12 kişiyi ağırlayabilen yat, otomatik açılan tavana sahip. 17 kişilik bir mürettebatla hizmet vermesi planlanan bu süper yatta bulunan cam paneller konuklara ferah bir hava sağlamayı hedefliyor.

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