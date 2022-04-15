Apple, M2 çipli Mac modellerini test etmeye başladı

Apple, yakında kendi ürettiği çiple desteklenen yeni bir Mac seti çıkarabilir. Bloomberg'in haberine göre teknoloji devi, dört farklı M2 çipli en az dokuz Mac modelini test etmeye başladı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Apple, yeni modelleri için hazırlıklara devam ediyor. Teknoloji devi ekim ayında piyasaya sürdüğü MacBook Pro’lar ile kendini sınırlamıyor ve bir süredir konuşulan M2 çipiyle yeni cihazları test ediyor.

Test edilen cihazlardan biri, M2 çipli bir MacBook Air. Daha önce, bir sonraki MacBook Air’in daha ince bir çerçeve, daha fazla bağlantı noktası ve MagSafe şarjı içerebilecek yeni bir tasarıma sahip olacağı belirtilmişti. Apple ayrıca görünüşe göre bir M2 ve bir M2 Pro çipi ile desteklenen MacBook Air ile aynı özelliklere sahip giriş seviyesi M2 MacBook Pro’yu test ediyor.

Apple, 14 ve 16 inç MacBook Pro’larını ekim ayında piyasaya sürmüştü, ancak şirketin M2 Pro ve M2 Max yongaları tarafından desteklenen 64 GB belleğe sahip yeni 14 inç ve 16 inç dizüstü bilgisayarları test etmeye başladığı da belirtiliyor.

Bloomberg, şirketin şu anda test ettiği tüm modelleri piyasaya süreceğinin garantisi olmadığı konusunda uyarıyor. Bununla birlikte, yeni MacBook Air ve Mac mini’nin yanı sıra yeni giriş seviyesi MacBook Pro’nun bu yıl içinde piyasaya çıkacağı tahmin ediliyor.

İlginizi Çekebilir Apple, çalındığından şüphelendiği iPhone'ları tamir etmeyecek

İlginizi Çekebilir Aksesuarları kutudan çıkaran Apple, 6,5 milyar dolar ek kâr elde etti