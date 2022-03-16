Arkeologlar tarih öncesindeki sanatçıların çocuk olduğunu keşfetti

Bilim insanları mağaralardaki tarih öncesi yapılan el izlerinin yetişkinlere değil, çocuklara ait olduğunu keşfetti.

Sozcu.com.tr

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Cambridge Üniversitesi ve İspanya’daki Cantabria Üniversitesi’nden arkeologlar, El Castillo, Maltravieso, Fuente de Salín, Fuente del Trucho ve La Gama’daki İspanyol mağaralarında yer alan tarih öncesi 180 el şablonunu inceledi.

Araştırmacılar, Journal of Archaeological Science’ta özetlenen bulgularla, kaya resimlerinin yüzde 25’inin çocukların elinden çıktığını tahmin ediyor. Sanat eserlerinin çoğunun, üç ila 10 yaş arasındaki çocuklar, bir diğer kısmının ise iki ila 12 yaş arasındaki çocuklar tarafından oluşturulduğu üzerinde duruluyor.

Araştırmacılar bırakılan el izlerinin bir işaret ya da mesaj değil de eğlence amaçlı yapıldığını düşünüyor.

Yakından inceleme yapan bilim insanları, gösterilen ellerin çoğunun gençlere veya yetişkinlere ait olamayacak kadar küçük olduğuna da dikkat çektiler.

Çalışmanın baş yazarı Verónica Fernández-Navarro Telegraph’a “Gerçek el ile duvardaki arasında her zaman birkaç santimetre fark var çünkü siluet daha büyük çıkıyor. Bu hatayı hesapladık ve beklediğimizden çok daha fazla çocuğun eli çıktı” dedi.

Araştırmacılar, yapılan sanatın bir aile bağı etkinliği olabileceği üzerinde duruyor.

Bilim insanları şimdi bazı resimlerde tekrar eden bir bükülmüş parmak modelini deşifre etmeye çalışıyorlar ve jestlerin sinyal olup olmadığını araştırıyorlar. Navarro, “Bugünki ‘dur’ işaretini bilip bilmediklerini öğrenmek istiyoruz” diyor.

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