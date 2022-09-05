Ay’a seyahati belgeleyen ve restore edilen 35 bin fotoğraf yayınlandı

NASA'nın Ay'a seyahat projelerinden olan Apollo görevlerine ait 35.000 fotoğraf, elli yıl sonra ilk kez görücüye çıktı.

Sozcu.com.tr

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İlk kez 1969’da gerçekleşen insanlı Ay’a yolculuk projeleri Apollo Projesi kapsamında ABD tarafından gerçekleştirilmişti.

Uzaydaki yaşamı Dünya’ya aktarmak için çekilen 35.000 fotoğraf, kilitli bir NASA dondurucusundan çıkarıldı ve piksel piksel restore edildi.



Daily Mail’de yer alan habere göre, fotoğraf uzmanı Andy Saunders, şimdiye kadar özel bir dondurucuda saklanan Apollo görevlerinden 35.000 fotoğrafı özenle yeniden işlemek için çalıştı.

Houston’daki Johnson Uzay Merkezi’nde kilit altında tutulan çarpıcı görüntüler, roketlerdeki ve Ay’ın yüzeyindeki yaşam hakkında şaşırtıcı yeni noktaları gösteriyor.

Görüntüler çok uzun süre kasalarda tutulduğundan, neredeyse her Apollo görüntüsü, orijinallerin ana kopyalarının kopyalarına dayanıyordu ve bu da kalitenin kademeli olarak düşmesine yol açtı.

“İNSANLIĞIN EN BÜYÜK MACERASININ FOTOĞRAFİK KAYDI”

Şimdi, kaynak film malzemesine erişimiyle Saunders, uzayın ve modern tarihin karanlık bir köşesine ışık tutmayı başardı ve hazine artık “insanlığın en büyük macerasının nihai fotoğrafik kaydı” olarak markalandı.

Film, Ay’a adım atan ilk insan olan astronot Neil Armstrong’un Ay’daki tek net görüntüsü de dahil olmak üzere 1962’den 1972’ye kadar Apollo misyonları sırasında çekildi ve 48 yaşındaki Saunders’ın çalışması da on yıldan fazla sürdü.

Armstrong kamerayı tuttuğu için restorasyondan önce astronotları net olarak gösteren bir görüntü yoktu.

Dijital arkeolog, orijinal film malzemesinin yüksek çözünürlüklü taramalarını kullandı ve fotoğrafları olabildiğince net ve canlı hale getirmek için modern dijital düzenleme ve geliştirme teknikleri uyguladı. Sonuç olarak ortaya son derece çarpıcı ve ilk defa bu kadar net görülen fotoğraflar çıktı.

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