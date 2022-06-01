BAE’den ilginç çıkış: Metaverse’de işlenen suçlar gerçek hayatta cezalandırılsın

Sanal evren Metaverse’de 21 yaşındaki bir kadın araştırmacının avatarının tecavüze uğramasının ardından, sanal dünyada işlenen suçlar yeniden gündeme geldi. Birleşik Arap Emirlikleri Yapay Zeka Devlet Bakanı Omar Al Olama, sanal suçluların gerçek dünyada fiziksel olarak cezalandırılmasını istedi.

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“Meta-evren”in kısaltması olan metaverse, gerçek ve sanalın bir bilim kurgu vizyonunda birleştiği ve insanların farklı cihazlar arasında hareket etmesine ve sanal bir ortamda iletişim kurmasına olanak sağlayan ortam olarak hayatımıza girdi.

Metaverse aleminde zaman geçirenlerin sayısı her geçen gün o kadar büyük bir yükseliş göstermeye başladı ki bu sanal dünyada taciz, cinayet ve daha pek çok suç oranında da ciddi bir artış kaydedildi.

Son olarak, geçtiğimiz günlerde, Metaverse'de 21 yaşındaki bir kadın araştırmacının avatarı, platforma girdikten sonra bir saat içinde tecavüze uğradı.

‘FİZİKSEL OLARAK DA CEZALANDIRILSINLAR’

Sanal dünyadaki suç oranları endişe yaratırken, Birleşik Arap Emirlikleri’nden dikkat çeken bir çıkış geldi.

Birleşik Arap Emirlikleri Yapay Zeka Devlet Bakanı Omar Al Olama, sanal suçluların gerçek dünyada fiziksel olarak cezalandırılmasını istedi. BAE’de bakan Omar Sultan Al Olama, Metaverse’de işlenen ‘ciddi suçların’ gerçek dünyada sonuçları olması gerektiğini vurguladı.

CNBC, Al Olama’nın Dünya Ekonomik Forumu’na Metaverse’nin gerçekçiliği nedeniyle sanal dünyada işlenen suçların gerçek dünyada zarar verici sonuçlara yol açabileceğini vurguladı.

“TRAVMAYA YOL AÇABİLİR”

CNBC’den Sam Shead’in bir makalesine göre, bakan bunu insanların zihinsel sağlığını korumak için gerekli bir önlem olarak görüyor Al Olama, yaptığı açıklamada, “Sana WhatsApp’tan bir yazı gönderirsem, bu sadece bir yazıdır, değil mi? Sizi korkutabilir ama bir dereceye kadar TSSB (travma sonrası stres bozukluğu – PTSD) geçireceğiniz anılar yaratmaz. Ama eğer metaverse’e girersem ve gelecekte bahsettiğimiz gerçekçi bir dünyaysa ve ben seni (orada) gerçekten öldürürsem ve sen bunu görürsen… aslında sizi dünya çapında agresif bir şekilde zorlamanız gereken belirli bir uç noktaya götürüyor çünkü herkes bazı şeylerin kabul edilemez olduğu konusunda hemfikirdir.” dedi.

Bu açıklama başlangıçta çok mantıklı gözükse de, birkaç farklı sorun bulunuyor. Öncelikle, TSSB'nin yaşanması için tıbbi olarak belirlenmiş bir sınır yok. Bazı kişiler sadece duydukları bir haber ile TSSB yaşayabilirken, bazı kişiler, bakanın da söylediği gibi, birinin ölümünü görmeleri ile TSSB yaşayabiliyor.

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