Bilim insanları “acı hissedebilen” yapay cilt geliştiriyor

Bilim insanları, İskoçya'da oluşturulan yeni bir yapay deri türünün bir gün robotlara "insan seviyesine yakın" dokunma hassasiyeti sağlayabileceğini söyledi.

Sozcu.com.tr

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Standart boyut

İskoçya’daki Glasgow Üniversitesi’nde geliştirilen elektronik cilt, insan sinir sisteminden ilham alıyor.

Times’ın haberine göre, araştırmada yer alan isimlerden Glasgow Üniversitesi’nden Fengyuan Liu, “Gelecekte, bu araştırma robotların dünyayı keşfetme ve dünyayla yeni yollarla etkileşim kurmasını sağlayan daha gelişmiş bir elektronik cildin temeli olabilir. Ya da insan seviyesine yakın dokunma hassasiyetine sahip protez uzuvlar inşa etmek için de önemli bir çalışma niteliği taşıyor” dedi.

Robotlara dokunma hissine benzer bir şey sağlamak, uzmanlar tarafından onları daha kullanışlı hale getirmenin anahtarı olarak görülüyor.

ROBOT YAPMAK İÇİN GÜÇLÜ BİR HAMLE

Dokunsal geri bildirim, insanların farklı boyut ve dokudaki nesneleri tutarken tutuşlarını ayarlamalarına olanak tanır. Benzer yeteneğe sahip bir robot asistanı, örneğin ağır bir cam şişeden sıvı dökmekten narin bir yumuşak meyve parçasını almaya kadar günlük görevler arasında hızla geçiş yapabilir.

Endüstride tehlikeli maddeleri işlemek, uzay araştırmaları veya ameliyatlara yardımcı olmak için daha hünerli robotlar kullanılabilir.

Yeni sistem, bir basınç sensörleri ağı içeren esnek bir plastik malzemeyle kaplanmış, eklemli, insan biçimli bir robotu içeriyor.

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