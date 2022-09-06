Bilim insanları açıkladı… Dünya benzeri 50 sekstilyon adet gezegen var

Yeni Zelanda'daki Auckland Üniversitesi'nden gökbilimciler, sadece Samanyolu'nda yaşamın olabileceği yaklaşık 100 milyar Dünya benzeri gezegen olduğunu iddia ediyor.

Sozcu.com.tr

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Bilim insanları, evrende ise Dünya gibi 50.000.000.000.000.000.000.000.000.000 (50 sekstilyon) başka yaşanabilir gezegen olduğunu tahmin ediyor.

Daily Star’da yer alan habere göre, siber güvenlik uzmanı Chuck Brooks, “Kendi Güneş sistemimizdeki güçlü yeni teleskoplardan ve uzay sondalarından elde edilen kanıtlar, ‘suyun düşünülenden daha yaygın olduğunu ve yaşamın organik yapı taşlarının bol olduğunu’ gösteriyor” dedi.

“ARAYIŞ DAHA YENİ BAŞLADI”

ABD’de iç güvenlik teknolojisi üzerine konferanslar veren Brooks, çok sayıda yeni Dünya’ya rağmen, insanların henüz uzaylı yaşamına dair kesin kanıt bulamamasının pek de şaşırtıcı olmadığını söyledi.

Brooks, “Dünya, elektriği ancak yakın zamanda keşfeden çok genç bir medeniyettir. Keşfin eşiğindeyiz ve henüz bilmediğimizi bilmeyi beklememeliyiz. İnsanın yıldızlar için gerçek arayışı daha yeni başladı.”

“Bazı bilim insanları, önümüzdeki birkaç on yıl içinde dünya dışı varlıklarla temas kurabileceğimizi tahmin ediyor. Dün bilim kurgu olan, bugünün gerçeğidir.”

“Başka bir yerde yaşamı keşfedersek, bu; inanç sistemlerimizi, dinlerimizi ve kültürümüzü kesinlikle etkileyecektir” açıklamasında bulundu.

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